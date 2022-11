Hybride warmtepomp per 2026 verplicht bij vervanging cv-ketel

GRONINGEN – Vanaf 2026 wordt een (hybride) warmtepomp de standaard voor het verwarmen van huizen in Nederland. Dat heeft de overheid onlangs bekend gemaakt. Woningeigenaren die vanaf 2026 hun cv-ketel willen laten vervangen, dienen verplicht over te stappen naar een hybride warmtepomp of mogelijke alternatieven, zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet.

Met het besluit wil het kabinet leveranciers, installateurs en eigenaren van woningen en gebouwen duidelijkheid geven. Met de nieuwe regelgeving wil het kabinet ervoor zorgen dat er sneller wordt overgestapt op duurzame mogelijkheden om woningen en bedrijfspanden te verwarmen, zodat er op gas kan worden bespaard. Volgens de overheid zal het in veel gevallen gaan om een hybride warmtepomp, die gemiddeld ongeveer 60 procent aan gasverbruik zou moeten besparen.

CV-ketel kopen vóór 2026

Maar een warmtepomp is op dit moment nauwelijks verkrijgbaar vanwege tekorten in de waardeketen en op de arbeidsmarkt. Bovendien is een warmtepomp qua prijs en omvang aanzienlijk groter dan een cv-ketel. Wie klein woont, weinig geld heeft en een cv-ketel bezit die nu al aan vervanging toe is, doet er daarom wellicht verstandig aan om deze vóór 2026 te laten vervangen. Men kan bijvoorbeeld een Nefit cv ketel kopen om zo de aanschaf van een dure warmtepomp nog even uit te kunnen stellen.

Vervangen van de cv-ketel

Het kabinet bereidt op dit moment een normering voor, zodat de nieuwe wetgeving in 2026 in kan gaan. Met deze normering worden eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Dat betekent dat bij vervanging van de huidige cv-ketel mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas zullen worden aangesloten (bijvoorbeeld op een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid.

Subsidie voor warmtepomp

Vanwege de hoge kosten van een (hybride) warmtepomp en om de ontwikkeling van deze techniek te ondersteunen, biedt de overheid al wel subsidie op de aanschaf. Deze subsidie is vanaf 2022 verhoogd naar circa 30 procent. En tot en met 2030 heeft het kabinet jaarlijks 150 miljoen euro gereserveerd om huiseigenaren te ondersteunen bij de aanschaf van een warmtepomp. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een rente van 0% voor lage en middeninkomens.

Opschaling en verbetering

Bovendien investeren fabrikanten in een forse opschaling van de productie van de warmtepomp, bijvoorbeeld door op korte termijn een drietal extra productielocaties te openen. Ook komen er extra trainingsfaciliteiten voor monteurs en worden hybride warmtepompen eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en uniformer. Dit zorgt straks voor goedkopere apparaten die makkelijker te installeren zijn, zodat deze op een gegeven moment aantrekkelijker worden als alternatief voor het kopen van een cv-ketel.

Foto: linolombardi/Pixabay