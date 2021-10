IC-artsen sturen brandbrief naar de Tweede Kamer

GRONINGEN – Twee Nederlandse ic-artsen vrezen een acute zorgcrisis, nu een griepgolf dreigt. Daarom sturen zij vandaag op persoonlijke titel een brandbrief naar de Tweede Kamer.

De intensivisten vragen in de brandbrief om onmiddellijke steun en maatregelen. Volgens drs. A. Lahaije en drs. S. de Lange staat de zorg op springen.In hun brandbrief waarschuwen de intensivisten dat de zorgsector kampt met het hoogste ziekteverzuim ooit. De huidige zorg is zwaar overbelast. Dit is volgens hen het resultaat van jarenlange uitholling van de zorg, en niet van corona.

Bezuinigingen

Het zittende kabinet heeft de afgelopen jaren forse bezuinigingen doorgevoerd, waardoor een groeiend tekort aan vooral verpleegkundigen is ontstaan. Het steekt de ic-artsen dat een ongekende hoeveelheid geld wordt geïnvesteerd in het optuigen van een testmaatschappij en een medisch zinloze controle-app. Deze financiële middelen dienen volgens hen acuut anders besteed te worden: aan de zorg zélf.

Hervormingen

De arbeidsomstandigheden moeten dringend worden verbeterd, zo stellen zij. De krachten in de samenleving dienen nú te worden gebundeld om de zorg grondig te hervormen – in nauwe samenspraak met de professionals direct rondom de patiënten.

Foto: DarkoStojanovic/Pixabay