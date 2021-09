Ideeën om waardering uit te spreken richting personeel

GRONINGEN – Kinderen moeten weer naar school en ouders weer aan het werk. Bedrijven zijn na de grote vakantie alweer druk bezig met de voorbereiding rondom de komende feestdagen. De verrassing voor de werknemers en zakenpartners staan op het menu!

Op dit moment zijn de omstandigheden rondom het samen vieren van de kerstdagen onzeker. Aangezien de media laat weten dat er weer nieuwe maatregelen aan kunnen komen. Een beetje tegenstrijdig met de regering die laatst gemeld heeft dat ze de maatregelen in november wilde schrappen. Bedrijven en organisaties hebben het enorm zwaar door deze onzekerheid, al vanaf de start van corona. De werksituatie van de werknemers is in een korte tijd dan ook drastisch veranderd. Hierdoor lijden zij aan een tekort van persoonlijk contact, leuke gesprekken met collega’s en lijkt het alsof je nooit samen mag zijn. De persoonlijke contacten die je op werk hebt en die het juist leuk maken vallen weg, veel mensen missen dat nu.

Toon sympathie met kerstpakketten

Wanneer je aan een gezellige kerstborrel denkt, denk je ook automatisch aan kerstpakketten . Een super oud concept in Nederland, maar toch blijft het ieder jaar een groot succes. Als je respect en waardering voor het harde werk van afgelopen jaar wilt uiten aan je werknemers, blijven kerstpakketten toch het pérfecte gebaar.

Meestal tijdens de kerstborrel of het kerstfeest werden de feestelijke pakketten uitgedeeld. In deze tijd is dat jammer genoeg niet mogelijk. Naast dat probleem zijn er ook veel bedrijven die moeten besparen op de vlakken waar dat mogelijk is. Is een kerstpakket dan nog wel interessant? Deze vraag hebben we neergelegd bij medewerkers van grote kerstpakketbedrijven Kerstpakketten Expert, Kerstpakkettenidee.nl en Kerstpakkettenwebshop.nl. Zij kijken terug op hoe het vorig jaar gelopen is.

Ondanks de financiële situatie waar veel bedrijven en organisaties mee getroffen werden, blijven de kerstpakketten toch een groot deel van de gehele kerstviering, volgens een medewerker van Kerstpakketten Expert. ”Juist in deze tijd willen de werkgevers extra sympathie tonen. De personeelsleden hebben zich snel moeten aanpassen aan de nieuwe werkwijze en vreemde omstandigheden. Werkgevers geven aan veel respect te hebben voor het grote aanpassingsvermogen die het personeel heeft laten zien.”

Perfect moment voor uitgebreide kerstpakketten

Om deze reden worden er op dit moment grotere en duurdere kerstpakketten gekocht. Dit werd aangemerkt door een medewerker van Kerstpakkettenidee. “De werknemers hebben hoge mate van flexibiliteit vertoont, daarom wilde de leidinggevende extra uitpakken. Dit hebben ze aangepakt door grotere kerstpakketten te geven”.

Vorig jaar merkte een medewerker van Kerstpakketten Expert dat de kerstborrels veel werden afgezegd. Heel jammer, maar hierdoor is wel veel meer budget vrijgekomen voor grotere kerstpakketten. Geen feestelijke viering op de zaak, maar als troost wel extra grote kerstpakketten. Die uitermate goed werden ontvangen door de werknemers. Dus wees niet bang om je personeel wat extra’s te geven, ze zullen het zeker niet afstaan.

Tevens kun je gebruik maken van gunstige fiscale voorwaarden m.b.t. kerstpakketten! Lees hier meer over op: https://www.kerstpakkettenidee.nl/kerstpakket/overig/belasting-en-fiscus/

Foto: Kerstpakketten IDEE