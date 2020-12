Ik zie een wesp! In december?

GRONINGEN – Je hebt de boel voor de kerst graag aan de kant en dus ga je begin december aan de slag in de schuur. Even goed opruimen, naar het vuilstort brengen wat weg kan en de boel even goed aanvegen. Je vindt wat houten balken die je wilt bewaren en je schuift ze op het getimmerde vlierinkje in het dak van je schuur. Tot je verbazing zie je ineens een horde wespen tevoorschijn komen. Ze vliegen recht op je af en je vlucht de schuur uit. Wespen? In december?

Ja, het kan, wespen in december. Als je één wesp ziet vliegen in december is het waarschijnlijk een koningin die gestoord is tijdens haar winterslaap. Ze dacht een veilig plekje te hebben gevonden om te overwinteren, maar kwam daarbij bedrogen uit, mogelijk ook door een winterse schoonmaakactie.De koningin zal een nieuwe schuilplaats gaan zoeken om haar winterslaap te hervatten en in maart/april uit te vliegen, op zoek naar een geschikte plek om aan een nieuwe nest te gaan bouwen. Een eigen nest, zoals haar moeder dat het afgelopen seizoen had.

Zachte winter houdt wespen in leven

Het kan ook gebeuren dat je meerdere wespen ziet vliegen. Vrijwel zeker heb je dan te maken met een wespennest dat de gehele zomer in de buurt heeft gezeten, zonder dat je het wist. Waarschijnlijk heb je gedurende de zomer de nodige overlast ervaren van wespen, maar wist je niet waar ze vandaan kwamen. Ergo, waar ze hun nest hadden.

Of… hadden. Als je wespen ziet vliegen is het nest er nog steeds en is het ook nog steeds actief! Over het algemeen was het altijd zo dat wespennesten uitstierven in de winter. Wespen overleven geen vrieskou. Maar omdat die vorst in ons land steeds vaker uitblijft, zeker in het begin van de winter blijven planten groeien en bloemen bloeien en is er dus ook nog steeds activiteit van insecten. Voedsel genoeg dus voor de wespen, die zo lange tijd kunnen overleven. Tot er een ware vorstperiode aanbreekt…

Professionele wespenbestrijder

Zo is het dus mogelijk dat je midden in de winter nog steeds wespen aantreft en dat er ook nog volop bedrijvigheid is in het nest. Dat de koningin nog eitjes legt en dat de larven verzorgd worden door de werksters. Het zijn dan juist de werksters die je ziet: ze zijn op zoek naar voedsel.

Zolang wespen leven, kunnen ze ook steken. Mocht je gedurende de wintermaanden stuiten op een nog actief wespennest en het zorgt voor overlast, dan kun je via Wespennest Verwijderen snel en eenvoudig een professionele wespenbestrijder vinden. Hij komt naar je toe en past een snelwerkende bestrijdingsmethode toe, waardoor je in één keer van de wespenoverlast af bent. Zodat je gewoon je schoonmaakwerkzaamheden in de schuur af kunt maken. Overigens hoef je niet bang te zijn dat het wespennest actief blijft en ook het seizoen erna nog voor overlast zal zorgen. Wespenkoninginnen bouwen altijd een nieuw nest en liefst niet in de buurt van een oud nest.

Foto: HelgaKa/Pixabay