Incassobureau in de arm nemen? Dit moet je weten als zzp’er

GRONINGEN – Ben jij zzp’er en heb je te maken (gehad) met wanbetalers? Dan kan het in sommige gevallen verstandig zijn om een incassobureau in de arm te nemen. In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden en voordelen.

Het is erg vervelend als een klant een factuur steeds maar niet betaalt. Vaak probeer je het altijd eerst zelf op te lossen door contact op te nemen met de klant, of door één of meerdere betalingsherinneringen te versturen. Wat doe je echter wanneer er hierna nog steeds geen betaling is gedaan? Je kunt dan overwegen om een incassobureau in te schakelen. Er zijn verschillende soorten incassobureaus, waaronder bureaus die werken op basis van no cure, no pay. Graag leggen we uit wat een incassobureau no cure no pay betekent en wat je moet weten als je zo’n bureau gaat inschakelen.

Incassobureau inschakelen

Je schakelt een incassobureau in op het moment dat de betalingstermijn van de factuur is verlopen en je zelf al een eerste aanmaning hebt verstuurd. Mochten je eigen pogingen om de klant te benaderen geen effect hebben, kun je ervoor kiezen om een incassobureau in te schakelen. Er zitten hier echter wel een aantal eisen aan verbonden. Ten eerste moet je kunnen bewijzen dat de klant een vordering bij je heeft openstaan en deze nog niet betaald is. Dit kun je bijvoorbeeld bewijzen door een ondertekende overeenkomst tussen jou en de klant of verstuurde betalingsherinneringen te laten zien. Bovendien is het verplicht om de klant op de hoogte te brengen van het feit dat je een incassobureau gaat inschakelen. Hierin moet je vermelden dat de kosten van de incasso voor de betreffende klant zijn.

Het no cure, no pay-principe

Het kan soms heel lastig zijn om de klant te laten betalen, ook wanneer er een incassobureau is ingeschakeld. Dit is natuurlijk zonde van de incassokosten. Je kunt daarom ook kiezen voor een no cure no pay incassobureau. Dit is een bureau dat je pas hoeft te betalen zodra het erin is geslaagd om het openstaande bedrag te vorderen. Hierdoor heb je wellicht meer vertrouwen in het incassobureau, omdat zij er natuurlijk alles aan zullen doen om de openstaande factuur betaald te krijgen door de klant.

Zorg dat jij je geld krijgt

Mocht het dus voorkomen dat een klant na meerdere pogingen nog steeds een factuur niet heeft betaald? Overweeg dan om een no cure no pay incassobureau in te schakelen. Zij zullen regelen dat je het openstaande bedrag zal ontvangen. Zo hoef je de factuur niet te crediteren en kun je je btw-aangifte en aangifte inkomstenbelasting alsnog versturen, zonder hierop later wijzingen te hoeven doorvoeren.

Foto: Nicola Barts/Pexels