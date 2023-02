INretail: ‘Mannen geven meer uit aan schoenen en kleding’

GRONINGEN – Kledingzaken hebben vorig jaar meer kleding verkocht dan in 2021. Volgens brancheorganisatie INretail is de gemiddelde omzet van kledingwinkels vorig jaar met 14 procent gestegen. De uitgaven van mannen aan kleding stegen het meest. Dat komt volgens de brancheorganisatie omdat deze doelgroep er na een lange tijd thuiswerken weer meer aandacht voor had. Wat kunnen mannen zoal kopen om er goed uit te zien?

Het dragen van mooie kleding kan veel goeds doen voor een man zijn zelfvertrouwen. Als je goed hebt nagedacht over een outfit, zit je vaak lekkerder in je vel en voel je je een stuk zelfverzekerder. Echter kan het soms lastig zijn om te bepalen waar je moet beginnen als je je garderobe wat op wilt frissen. In dit artikel lees je daarom wat tips voor het aanschaffen van leuke kledingstukken, zodat je goed gekleed voor de dag komt. Deze items kun je op diverse plekken aanschaffen, waaronder bij Henk ter Horst, een van de kledingwinkels in Nederland die zich puur en alleen richt op mannen.

Goede basics

Het geheim van een goede garderobe voor mannen is om goede basics te hebben. Hieromheen kun je vervolgens een outfit samenstellen. Zorg dat je bijvoorbeeld altijd een zwarte en blauwe jeans hebt, een pantalon, een zwart en wit t-shirt en basic sweaters of truien. Als je deze items in je garderobe hebt, kun je ze op allerlei verschillende manieren combineren om diverse outfits te creëren. Basics raken nooit uit de mode, waardoor je er jarenlang mee kunt doen.

Investeer in accessoires

Een outfit die bestaat uit basics is af te maken met kwalitatieve accessoires. Een riem draag je bijvoorbeeld vrijwel elke dag, waardoor het slim is om te investeren in een riem van kwaliteit. Ook schoenen en jassen zijn items die de moeite waard zijn om in te investeren. Je kunt een outfit bestaande uit een jeans en een t-shirt er bijvoorbeeld al een stuk doordachter uit laten zien door een mooi leren jasje. En naast accessoires op het gebied van kleding, waaronder riemen, een sjaal of hoofddeksel, kun je ook denken aan sieraden, zoals een herenhorloge.

Kleding die perfect past

Eén van de meest gezegde uitspraken wat betreft kleding is: draag de kleding en laat de kleding jou niet dragen. Dit betekent dat je geen kleding moet aanschaffen waar het lijkt alsof je erin verdrinkt of alsof ze je niet passen. Mocht je een item zien dat je geweldig vindt, maar die net niet mooi aansluit? Dan kun je altijd een bezoek brengen aan de kledingmaker om de kleding zo aan te passen dat het perfect aansluit. Op deze manier ziet de kleding eruit alsof het voor jou gemaakt is, wat er een stuk professioneler uit ziet.

Foto: Akshay93/Pixabay