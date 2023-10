Is een rechtsbijstandverzekering een slimme zet voor jou?

GRONINGEN – Als mens loop je de nodige risico’s. Om deze risico’s te beperken, sluit je verzekeringen af. Helaas weten veel mensen niet precies welke verzekeringen zij nodig hebben. Veel mensen beperken zich tot een zorg-, auto-, opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, maar je kunt ook baat hebben bij een rechtsbijstandverzekering. Twijfel je of je deze verzekering nodig hebt? Dan ben je hier aan het juiste adres. Deze tekst helpt je namelijk te bepalen of een rechtsbijstandverzekering afsluiten voor jou een slimme zet is.

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering precies?

De kans is groot dat je weleens gehoord hebt van een rechtsbijstandverzekering, maar misschien weet je niet precies wat het is. In dat geval zie je waarschijnlijk geen reden om deze verzekering af te sluiten. Daarom vertellen wij je eerst wat een rechtsbijstandverzekering precies dekt, zodat je beter kunt bepalen of je deze verzekering nodig hebt.

Raak je verzeild in een conflict en heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan wil je misschien juridische hulp inschakelen om je te helpen bij het conflict. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, hoef je hier zelf niet naar op zoek, want je verzekeraar regelt dit voor je. Zij dekken bovendien de kosten die het inschakelen van juridische hulp met zich meebrengt.

Met een rechtsbijstandverzekering ben je vaak standaard verzekerd voor juridische hulp als je getuige bent bij een strafzaak, als je verdacht wordt van een verkeersovertreding waarbij een ander gewond raakt of overlijdt en als je een borgsom moet betalen in het buitenland. Daarnaast kies je bij de meeste verzekeraars één of meerdere aanvullende dekkingen. Vaak kun je kiezen uit dekkingen die betrekkingen hebben op verkeer, consument & wonen, werk & inkomen en fiscaal & vermogen.

Situaties waarin een rechtsbijstandverzekering uitkomst biedt

Je verwacht misschien niet dat je snel betrokken raakt bij een conflict. Helaas is deze kans een stuk groter dan je denkt. Word je bijvoorbeeld verantwoordelijk gehouden voor een verkeersongeval en volgt er een rechtszaak? Heb je ruzie met je aannemer over de verbouwing of aankoop van een woning? Of is er sprake van een conflict met je werkgever over salaris, ontslag of je contract? Dan kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden.

Je hebt overigens niet altijd recht op juridische hulp, want dat hangt af van de dekkingen waarmee jij je rechtsbijstandverzekering hebt uitgebreid. Als je enkel voor de dekking ‘verkeer’ hebt gekozen, ben je niet verzekerd voor juridische hulp bij een conflict over de aankoop van je woning. Breng daarom altijd eerst je risico’s in kaart en bepaal op basis hiervan hoe jij je wilt verzekeren voor rechtsbijstand.

Hoe zit het met wachttijd?

Dreigt er een conflict, maar heb je nog geen rechtsbijstandverzekering? Dan denk je misschien slim te zijn door er snel eentje af te sluiten. Hier bereik je alleen niets mee, want je kunt deze verzekering niet afsluiten voor een lopend conflict of een conflict dat verwacht wordt. Daarbij komt dat je te maken kunt krijgen met wachttijd als je een rechtsbijstandverzekering afsluit. Als dit het geval is, heb je in de eerste maanden na het afsluiten nog geen recht op juridische hulp.

Er kan overigens wel sprake zijn van een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd. Zo heb je altijd direct recht op juridische hulp bij letselschade, een geschil in het verkeer of een geschil over een overeenkomst die tijdens de verzekering gesloten is.

Foto: Ashish_Choudhary/Pixabay