Is een uitvaartverzekering iets voor jou?

GRONINGEN – Een uitvaartverzekering is een verzekering die mensen het liefst zo laat mogelijk afsluiten. Dit komt omdat een uitvaartverzekering betrekking heeft op het overlijden van iemand en men hier zo lang mogelijk niet mee bezig wilt zijn. Toch kan het voor mensen van alle leeftijden verstandig zijn om je in te lezen in de mogelijkheden van een uitvaartverzekering. In deze blog vertellen we je waarom het ook voor jou interessant kan zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten!

Waarom een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering verzekert de kosten die komen kijken bij jouw uitvaart. Door een uitvaartverzekering af te sluiten, weet je zeker dat jouw familie en naasten in het geval van een uitvaart niet voor een enorme onverwachte kostenpost komen te staan. Een uitvaartverzekering sluit je dus in principe niet voor jezelf af, maar eerder voor je naasten. Je betaalt zelf jarenlang een lage premie en betaalt op die manier in principe al je eigen uitvaart

Tijdens het kiezen van een uitvaartverzekering heb je twee opties wat betreft de vorm van de verzekering. Een uitvaartverzekering werkt op kapitaalbasis of een in natura basis. De kapitaal verzekering keert een specifiek geldbedrag uit dat wordt uitgekeerd na het overlijden en de in natura verzekering vergoed specifieke producten en/of diensten die worden gebruikt tijdens een uitvaart. Tijdens het uitvaartverzekering vergelijken kun je kiezen voor een van de twee verzekeringen.

Een uitvaartverzekering op jonge leeftijd

De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse vrouwen een uitvaartverzekering afsluiten is 37. Voor mannen ligt deze gemiddelde leeftijd op 40. Dit lijkt relatief vroeg aangezien de gemiddelde overlijdensleeftijd van de Nederlander boven de 80 ligt. Het kan in veel gevallen echter uit om op jonge leeftijd een uitvaartverzekering af te sluiten. Hoe ouder je bent op het moment van het afsluiten van de uitvaartverzekering, hoe hoger de maandelijkse premie voor de uitvaartverzekering ook zal zijn.

Als je de maandelijkse kosten van de uitvaartverzekering zo laag mogelijk wilt houden, dan is het aan te raden om deze zo vroeg mogelijk af te sluiten. Het lijkt daarom misschien nog niet de juiste tijd om je in te lezen wat betreft een uitvaartverzekering, maar je kan hier nooit vroeg genoeg aan beginnen!

Foto: Suhyeon Choi/Unsplash