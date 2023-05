Is het nu de tijd voor jou om te beginnen met rijlessen?

GRONINGEN – In je eigen auto met een aantal van je goede vrienden rond kunnen cruisen op een zonnige dag klinkt als een activiteit om je op te verheugen! De zomer kruipt nu eindelijk langzaam maar zeker dichterbij, de temperaturen gaan beetje bij beetje omhoog en de wereld kleedt zich weer met warmere kleuren.

In de zomer heb je meer tijd om plekken te bezichtigen, andere landen en steden te bezoeken en lol te hebben met je vrienden. Je hebt natuurlijk wel een vervoermiddel nodig dat jou van de ene naar de andere plek transporteert, maar vliegen is zo duur en met het openbaar vervoer wordt het te ingewikkeld en langzaam. Begin met je rijbewijs pakket en haal je rijbewijs, dan kun je zelf met de auto!

De nasleep van corona

Corona was voor niemand een optimale periode en iedereen heeft een eigen verhaal over corona en hoe hard ze door de globale pandemie zijn getroffen. Veel bedrijven ondervonden problemen en de stress liep hoog op, waaronder bij het CBR. Het CBR ervaarde extreem negatieve gevolgen door corona; de vraag naar rijlessen bleef stijgen, maar wegens de corona maatregelen konden er lange tijd geen of beperkte lessen gegeven worden. De wachttijden werden langer en veel jongeren moesten met de gebakken peren zitten. Dit probleem heeft langdurig effect gehad op het CBR en tot op de dag van vandaag zijn de wachttijden hoger dan de richtlijn aangeeft. Dat is de nasleep van corona.

Wachttijden van lessen en praktijkexamen dalen

Corona heeft een grote invloed gehad op de wachttijden voor het afnemen van praktijkexamens en rijlessen. Twee jaar geleden hebben we voor het laatst de kwelling van een lockdown gevoeld en na verloop van tijd zijn de wachttijden een beetje afgenomen. De drukte in rijscholen voor rijlessen is gelukkig wel fors gedaald, dus hoef je op de meeste plekken niet heel lang te wachten voor je aan de beurt komt. Omdat de wachttijd voor je praktijkexamen momenteel nog steeds hoger dan gewenst is, begin je tactisch eerst kalm met je rijlessen en je theorie-examen en plan je je praktijkexamen lang van tevoren in.

Beginnen met je rijlessen

Nu kan het een goed moment zijn om te beginnen met je rijlessen. De zomer is al min of meer in handbereik en de bomen beginnen eindelijk weer kleur te krijgen. Het is vaker mooi weer en het blijft langer licht, wat fijn is voor je rijlessen en voor iedereens humeur. Zoek lekker snel een Rijschool op, zodat je binnenkort al kunt beginnen met voorbereiden op je praktijkexamen tijdens je eerste rijles! Wie weet chauffeur jij deze augustus je vrienden al naar het strand voor een mooi dagje zon!

Foto: Matheus Ferrero/Unsplash