Is nu het ideale moment om Bitcoin te kopen?

GRONINGEN – Het klinkt eenvoudig: winst maken door het kopen van een cryptomunt, zoals de welbekende Bitcoin. Is de koers laag, dan koop je het en als de koers hoog is, verkoop je weer. Een kind kan de was doen, zou je denken toch?

Veel mensen denken dat het toch allemaal niet zo moeilijk kan zijn om wat winst te pakken, maar helaas valt dit in de praktijk toch vaak tegen. Bitcoin is een van de meest populaire munten en dat is niet zonder reden. De koers is vanaf het begin enorm gestegen en er zijn dan ook tal van mensen die hun inzet fors hebben zien stijgen. Toch zijn er ook veel mensen, al dan niet van dezelfde groep, die hun inzet zagen verdampen. En zo gaat het spel van crypto: het is winst pakken, maar verlies nemen. De koersen zijn erg wisselend.

De rol van emoties

Aangezien het gaat om de inzet van vaak zuurverdiend geld, spelen emoties een belangrijke rol. Het zijn dan ook deze emoties die mensen vaak parten spelen. Stijgt de koers? Dan willen mensen meer en dus verkopen ze vaak niet. Zien ze de koers dalen? Dan laten ze vaak eerst hun inzet zakken. Tot het wel meer ernstige vormen aan gaat nemen. De stress speelt op en de spanningen nemen toe. Uit paniek verkopen mensen dan toch dat beetje wat nog over is. Dit heeft soms enorme verliezen tot gevolg. Je merkt het. Je inleg van 1.000 euro kan zomaar verdubbelen, maar ook zakken tot minder dan de helft.

Maak een plan van aanpak

Om bovengenoemde reden kun je beter niet beginnen aan het handelen in crypto zonder gedegen plan. Dit hoeft niet zo moeilijk te zijn als het misschien klinkt als je rekening houdt met het volgende:

Kies voor jezelf een inleg die je kan missen. Het blijft namelijk gokken. Je bent afhankelijk van de dynamiek van de markt. Nieuwsberichten en ook tweets van bekende mensen hebben hier invloed op. Bekijk vervolgens de koers van de afgelopen tijd, maar ook die van de afgelopen maanden. Wat doet de koers, hoe hoog of laag zit hij nu? Beslis vervolgens wat voor jou een goed moment is om in te stappen. Trap niet in de valkuil om in te stappen op het moment dat de koers stijgt, maar wees geduldig. Het gaat altijd op en neer.

Heb je een bepaald bedrag ingezet? Bedenk dan wanneer je zou willen uitstappen als de koers daalt. Ja, je verliest dan wat, maar door hier vooraf over na te denken en je aan dit plan vast te houden, kun je de schade wel beperken. Zo geldt het ook in geval van winst. Wees niet te gretig, maar probeer eens genoegen te nemen met een beetje om te beginnen.

Korte en lange termijn

Je kunt handelen per dag, dus day-traden, of gaan voor een investering op de langere termijn. De Bitcoin koers kent sterke pieken en diepe dalen. In geval van day-traden kan het zijn dat je binnen enkele minuten koopt én verkoopt. Op de lange termijn kun je jouw inzet wisselend zien stijgen en dalen. Het aanhouden van je crypto, ook wel hodln genoemd, kan een goede keuze zijn. Ook regelmatig bijkopen, zodat je een prima gemiddelde krijgt, is een veel gekozen strategie.

Foto: rubns28/Pixabay