Je elektrische auto opladen: waar, hoe en hoeveel kost het?

GRONINGEN – Als je net geswitcht bent van een brandstof auto naar een elektrische auto, is het even wennen. Niet meer tanken, maar laden. In deze blog lees je álle informatie die je nodig hebt.

Waar opladen?

Tanken deed je natuurlijk bij het tankstation, maar waar kun je je elektrische auto opladen? Er zijn twee opties; een openbare laadpaal of een eigen laadpaal.

Publieke laadpaal

In Nederland zijn er veel openbare laadpalen. Op de meeste navigatiesystemen kun je ze gemakkelijk vinden. Bij supermarkten, tankstations en in parkeergarages kun je terecht voor een volle tank. Als je onderweg bent is er altijd een in de buurt.

Laadpaal thuis

Een laadpaal thuis is het ideale laadpunt. Zo kun je altijd op weg met een opgeladen auto. Daarnaast hoef je nooit op iemand te wachten, hij is helemaal van jou. Op eigen terrein mag je een laadpaal plaatsen. Als dat in jouw geval niet mogelijk is, kun je een laadpaal op eigen grond plaatsen en via de openbare ruimte je auto laden. De paal staat dan in je voortuin en je auto bijvoorbeeld naast de stoep, de kabel loopt dan via de stoep naar je auto. De regels hierover verschillen per gemeente.

Hoe moet je laden?

Publieke laadpaal

Bij een publieke laadpaal heb je een oplaadkabel en een oplaadpas nodig. Hoe het laden precies werkt, verschilt per auto. Je moet in ieder geval een laadpas hebben op de laadpaal te activeren. Op deze manier betaal je ook voor het laden. Daarnaast moet je de kabel in de auto én in de laadpaal doen.

Ook thuis heb je een soort sleutel nodig om je laadpaal te activeren, zo kan een vreemde niet zomaar zijn auto aan de lading doen. Sommige laadpalen hebben een vaste kabel. Dan hoef je deze alleen maar in je auto te steken.

Hoeveel kost het?

Met de brandstofprijzen van tegenwoordig is elektrisch rijden een stuk voordeliger dan tanken. Thuis laden is een stuk goedkoper dan laden bij een publieke laadpaal. De aanbieder van een publieke laadpaal wil natuurlijk winst maken. Met een elektrische auto tank je geen liters, maar laad je kilowattuur (kWh). De prijzen zijn daarom ook uitgedrukt in kWh.

Thuis € 0,40 per kWh (nieuwe energietarieven)

Publiek € 0,50 tot € 0,75 per kWh

Snellaadpaal € 0,75 tot € 1,- per kWh

Een snellaadpaal is een publieke laadpaal, waarmee je binnen zeer korte tijd je hele auto kunt opladen. (Actuele prijzen, mei ’22)

Hoeveel kost dan een volle tank?

De gemiddelde actieradius van een elektrische auto is 300 km (volgens Milieucentraal). Het gemiddelde verbruik is 0,17 kWh per kilometer. Dit komt neer op 51 kWh voor een volle tank. Voor een volle tank betaal je gemiddeld:

Thuis € 20,04

Publieke € 25,5 tot € 38,25

Snellaadpaal € 38,25 tot wel € 51,-

Je auto opladen is anders dan je auto tanken, maar het is erg simpel. Vooral wanneer je een laadpaal thuis hebt. Het is goedkoop en altijd dichtbij. Bij bedrijven zoals Laadpaal Today hebben ze voor iedereen een geschikte laadpaal.

Foto: Laadpaal Today