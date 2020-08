Jouw website hoger in Google? Hier moet je op letten

Online vindbaarheid is voor ondernemers vandaag de dag belangrijker dan ooit. In tijden van corona besteedt de consument meer tijd op het internet en hebben de fysieke winkels het zwaar. Maar hoe zorg je ervoor dat je online goed gevonden wordt? Hoe komt je website hoger in Google?

In dit artikel vertellen we je over de drie pijlers van SEO, search engine optimization, oftewel zoekmachine optimalisatie. Als je deze drie aspecten toepast op je website zul je hoger in de organische zoekresultaten raken. Let wel dat goede zoekmachine optimalisatie vaak een langetermijnaanpak vereist van maanden of zelfs jaren.

Techniek

De basis van goede vindbaarheid ligt in de techniek van de website. Zoekmachines als Google hechten veel waarde aan een snelle en gebruiksvriendelijke site en beloont dit met een hogere positie in de zoekresultaten. Hoe krijg je een snellere website? Zorg voor een goede hosting, het optimaliseren van je broncode, afbeeldingen en maak gebruik van CSS.

Besteed daarnaast veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid van je website, bijvoorbeeld door het gebruiken van nette, leesbare URL’s en het toepassen van redirects wanneer een bericht of pagina verwijderd is. Ook een (goed vormgegeven) 404-pagina valt hieronder. Klinkt dit allemaal te technisch? Neem dan een marketingbureau in de arm. SEO is namelijk echt een specialisme.

Content

De tweede pijler van SEO is content. Hiermee wordt de inhoud van de website bedoeld, zowel de tekst als de afbeeldingen. Gebruik in je content de steekwoorden waarop jij gevonden wilt worden, bijvoorbeeld ‘Krant Groningen’. Verwerk deze woorden in de titel, headers, tags en tekst van de site. Voorkom over-optimalisatie door de tekst daadwerkelijk voor de bezoeker te schrijven en dus leesbaar te houden. Te veel zoekwoorden in een tekst verwerken werkt namelijk averechts.

Met goede content zorg je ervoor dat bezoekers jouw site vinden, waarderen en (opnieuw) bezoeken. Wil je zeker zijn van kwalitatieve content? Vraag dan een tekstschrijver of contentmarketeer die gespecialiseerd is in SEO om de teksten voor je te schrijven. Deze specialisten weten namelijk precies op welke woorden veel wordt gezocht en kunnen in de juiste tone-of-voice schrijven.

Autoriteit

De meest bekende pijler van SEO is linkbuilding, oftewel het verkrijgen van hyperlinks op andere websites die naar jouw domeinnaam verwijzen. Hierdoor bouwt je website autoriteit op. Niet alleen het aantal verwijzende links is belangrijk, maar ook de waarde en relevantie van die links. De waarde van deze zogenoemde backlinks valt te meten via verschillende scores, zoals de domain authority, page authority, trust flow en citation flow.

Het verkrijgen van links klinkt simpel, maar dat is het niet. Je mag van Google namelijk niet betalen voor een link. Doe je dat wel, dan zou je website een flinke dreun kunnen krijgen in de zoekresultaten. Je zult dus erg creatief moeten zijn. En bovendien moet je precies weten welke scores een backlink heeft. Wanneer er te veel websites met lage scores naar je pagina linken, kan deze zelfs in positie zakken. Linkbuilden kan je website maken of breken, weet dus wat je doet!

Foto: DiggityMarketing/Pixabay