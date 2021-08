Kan petroleumkachel ook een budgettaire oplossing zijn?

GRONINGEN – Zodra het buiten kouder wordt, zijn mensen geneigd om de thermostaat gelijk enkele graden hoger te draaien. Echter, zorgt dit jammer genoeg in de meeste gevallen ook meteen voor een hoger energieverbruik en dito kost. Gelukkig bestaan er enkele mogelijkheden waarmee je tijdens de koude wintermaanden de energiekosten toch enigszins kunt beperken. En die delen wij graag met jou!

Koning winter stond heel onverwacht voor de deur

De sneeuw waar we zo naar verlangden tijdens de afgelopen kerstperiode, leken we bij de start van het nieuwe jaar dubbel en dik terug te krijgen. Verschillende Europese landen hebben gedurende de eerste weken van het nieuwe jaar te maken gekregen met extreme vriestemperaturen én, op sommige plaatsen, een heuse sneeuwstorm. Takken braken af onder het hoge gewicht van de gevallen sneeuw, auto’s konden niet meer starten, mensen verloren hun evenwicht en liepen in sommige gevallen ernstige fracturen op. Kortom, de chaos die we in 2020 gekend hebben met de uitbraak van het coronavirus was jammer genoeg allesbehalve ver weg.

Dergelijke winterse toestanden zorgen er natuurlijk ook gelijk voor dat mensen geneigd zijn om de thermostaat enkele graden hoger te zetten. Echter, blijkt deze manier van verwarmen niet alleen een dure grap te worden, maar het is ook gewoon heel erg inefficiënt.

Waarom het geen goed idee is om de thermostaat hoger te zetten

Het is uiteraard een menselijke reactie; het omhoog zetten van de thermostaat zodra de temperatuur buiten onder het vriespunt daalt. Echter, is het niet altijd de meest efficiënte oplossing en vooral eentje die tot heel wat energieverbruik en bijgevolg hoge energierekeningen zal leiden.

Door de thermostaat enkele graden hoger te zetten, wordt gelijk het hele centrale verwarmingssysteem opgezet terwijl je misschien enkel de woonkamer en/ of keuken wat wilde verwarmen. Dat betekent dus dat een CV alle aanwezige ruimtes tegelijkertijd zal aanpakken en verwarmen, zelfs degene waar je amper tot geen tijd in spendeert. En laat ons dat nu meteen maar zonde noemen aangezien het niet alleen om verloren energie maar ook verloren geld gaat. Dat kan dan ook pakken beter!

Indien je slechts bepaalde ruimtes wilt verwarmen, kun je maar beter kiezen voor het gebruik van bijvoorbeeld een pelletkacheltje of een petroleumkachel. Veel energiezuiniger en bijgevolg een lagere energiekost doordat je enkel de ruimte gaat verwarmen waar je je op dat moment bevindt. Van een duurzame budgettaire oplossing gesproken!

Maar wat is nu een petroleumkachel?

De aankoop van een degelijke petroleumkachel mag dan wel een budgettaire oplossing blijken, uiteraard is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de verdere mogelijkheden en opties. Zo werken dergelijke kachels op basis van gezuiverd petroleum; een krachtige én duurzame verbrandingsbron waarbij het stroomverbruik aanzienlijk lager blijkt dan wat het geval is met bijvoorbeeld een elektrische kachel. Bovendien kan de temperatuur moeiteloos oplopen tot wel 800℃ of zelfs meer waardoor een ruimte of kamer in een mum van tijd lekker verwarmd wordt.

Besef dat er ook 2 verschillende soorten petroleumkachels bestaan waartussen je kunt kiezen. Zo bestaan er modellen die werken op basis van een stel krachtige batterijen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn indien je de kachel graag van de ene naar de andere ruimte wilt kunnen verplaatsen of wanneer er sprake mocht zijn van een eventuele stroompanne.

Ben je niet meteen van plan om de petroleumkachel regelmatig te verplaatsen, dan kun je opteren voor een variant die je dient aan te sluiten op de netstroom. Uiteraard dien je hierbij rekening te houden met de maximale aansluitspanning, die overigens in de meeste gevallen rond de 220 en 230 Volt gelegen zal zijn. Voor meer info kun je altijd de https://thesweethome.nl website even bekijken waar je trouwens nog heel wat andere alternatieven naast de petroleumkachel kunt spotten.

