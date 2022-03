Kies jij deze zomer ook voor een gezellige wandelvakantie?

GRONINGEN – Steeds meer mensen lijken vandaag de dag te kiezen voor groepswandelreizen. En dat is niet zo gek, want door corona zijn we met z’n allen steeds meer gaan wandelen. Maar ook de groepsreizen lijken populairder te worden. Twijfel je of zo’n groepswandelreis iets voor jou is? In dit artikel lees je 3 redenen waarom zo’n reis een aanrader kan zijn.

1. Iedereen kan het

Vind je wandelen leuk? Dan is een wandelvakantie iets voor jou. Of je nu veel of weinig wandelt. Er zijn diverse niveaus, dus kijk daarom van te voren hoe groot de inspanning van de wandelreis is. Wil je bijvoorbeeld een intensieve wandeling? Ga dan voor een wandeling waar je naar boven klimt. Als je liever voor een iets minder intensieve wandeling gaat, ga dan voor een wandeling die over vlakker oppervlakte gaat. Zo zorg je ervoor dat het voor jou en je reisgenoten leuk blijft.

2. Maak nieuwe vrienden

Het woord groepsreis zegt het al: je bent tijdens de reis niet alleen. Ideaal als je bijvoorbeeld (bewust) alleen bent of als je partner liever niet meegaat met de wandelvakantie. Op deze manier hoef je niet alleen op vakantie of zelfs helemaal niet. Het voordeel van een groepsreis is dat de meeste mensen solo boeken. Hierdoor kent (bijna) niemand elkaar. Vaak wordt er van te voren een Whatsapp-groep aangemaakt, zodat je elkaar alvast wat beter leert kennen en eventueel dingen kan afstemmen. Door de onvergetelijke ervaring leer je elkaar tijdens de vakantie goed kennen, waardoor je er vrienden voor het leven bij hebt!

3. Ontdek meer van het land

Tijdens een wandelvakantie blijf je (bijna) nooit op 1 plek. Als je bijvoorbeeld voor een huttentrektocht gaat, dan slaap je iedere avond in een andere berghut. Onderweg zie je daardoor veel van de omgeving en ontdek je meer van het land. Dus ga je mee naar Duitsland? Frankrijk? Of ga je liever naar Scandinavië? Het kan allemaal!

Enthousiast geworden?

Hopelijk heb je na het lezen van dit artikel ook ontzettend veel zin om mee te gaan op wandelvakantie. Veel reizen zijn binnen Europa, maar je kunt ook voor een wandelvakantie kiezen buiten Europa. Let bij iedere reis wel op de daar geldende coronamaatregelen. Kun je door een verandering in de daar geldende maatregelen niet meer op vakantie? Geen probleem. Bij veel wandelreisorganisaties boek je namelijk vaak 100% risicovrij.

Foto: RoAll/Pixabay