Kind vernoemd naar internetprovider voor gratis internet

GRONINGEN – In Zwitserland hebben ouders hun kind vernoemd naar een Zwitserse internetprovider. De Zwitserse provider Twifus had een actie in het leven geroepen: wie zijn kind zou vernoemen naar de provider, zou 18 jaar lang gratis internet krijgen.

Zodoende heeft een Zwitsers meisje de tweede naam Twifia gekregen. De ouders hebben aangegeven dat ze de naam ook oprecht mooi vonden. De naam zou staan voor connectie en verbinding. Het geld dat de ouders op deze manier uitsparen wordt op een spaarrekening gezet. Zo kan Twifia op haar 18e een eerste auto kopen of gaan studeren.

Hoeveel levert dit Twifia op?

Wanneer je ervan uitgaat dat een breedband internetaansluiting alleen zo’n €30 per maand kost, dan levert de vernoeming dus €6500 op. Dat is natuurlijk een mooi bedrag. Er zijn echter ook andere manieren om te besparen op de kosten van een internet abonnement. Veel mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om internetproviders te vergelijken. Op deze manier is het mogelijk om veel geld te besparen.

Het vergelijken van internetproviders levert natuurlijk niet zoveel op als de actie van deze Zwitserse ouders, maar aan de andere kant: het vergelijken van internetproviders is veel minder ingrijpend dan je baby naar een provider vernoemen. Daarnaast kan iedereen internetaanbieders vergelijken en kan iedereen dus profiteren.

Foto: Virvoreanu-Laurentiu/Pixabay