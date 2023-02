‘Kleurboeken populair bij volwassenen om rustgevende werking’

GRONINGEN – Kleurboeken blijken populair onder volwassenen. Uit berichtgeving van verschillende media blijkt dat het tijdens de coronaperiode een ideale tijd was voor volwassenen om kleur te bekennen. Maar de trend bestaat al langer. Wat zijn kleurboeken en wat maakt het zo aantrekkelijk?

De meeste mensen zullen bij kleurboeken misschien denken aan boeken met eenvoudige kleurplaten voor kinderen. Kinderen beleven namelijk veel plezier aan het inkleuren hiervan. Echter zijn er niet alleen kleurboeken voor kinderen op de markt. Er zijn vandaag de dag ook allerlei soorten varianten voor volwassenen, die met name de laatste paar jaar enorm zijn toegenomen in populariteit. Deze boeken bevatten kleurplaten van minder kinderlijke afbeeldingen, zoals natuur, mandala’s of patronen.

Voordelen van kleuren

Voor kinderen is kleuren vaak een leuke bezigheid, maar ook een manier om creatief bezig te zijn. Maar als volwassene zou je allerlei verschillende redenen kunnen hebben om te willen kleuren. Je kunt het bijvoorbeeld zien als een creatieve bezigheidstherapie. Maar het is ook gebleken dat kleuren enorm rustgevend werkt. Je bent namelijk geconcentreerd en creatief met iets bezig, maar er zitten geen eisen verbonden aan wat je aan het doen bent. Het is dus geen kleurwedstrijd en je kunt daardoor helemaal zelf bepalen hoe je de kleurplaat in wil kleuren en je kunt eigenlijk geen fouten maken. Kleuren helpt daarom erg goed bij gevoelens van stress of angst.

Soorten kleurplaten

Er zijn eigenlijk allerlei soorten boeken met allerlei soorten kleurplaten te vinden. Iedereen vindt natuurlijk andere dingen leuk en rustgevend om in te kleuren. Veel mensen geven de voorkeur aan kleurplaten in het thema van natuur of dieren, omdat ze het fijn vinden om dingen in realistische kleuren in te kleuren. Andere mensen vinden mandala’s fijn om in te kleuren, omdat de herhaling van patronen hun rust geeft. Zo is er binnen elk thema wel een passend boek te vinden. Mocht je afwisseling fijn vinden, zijn er ook veel boeken met kleurplaten in allerlei verschillende thema’s.

Waar kan ik terecht voor een kleurboek?

Het beeld dat mensen hebben over kleuren (dat het iets voor kinderen is), is gelukkig steeds meer aan het veranderen. Kleuren en andere creatieve bezigheden kunnen dan ook helpen als manieren om gevoelens van stress of angst te verminderen. Door deze groeiende bekendheid zijn er dan ook steeds meer soorten kleurboeken voor volwassenen in de schappen te vinden. Zulke boeken kun je bijvoorbeeld vinden in (lokale) boekwinkels in Groningen, maar ook bij diverse andere winkelketens of natuurlijk online.

Foto: RoAll/Pixabay