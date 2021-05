Krullenbollen opgelet: dit zijn de 4 voordelen van een krullenkapper

GRONINGEN – Ben je gezegend met een volle bos krullen? Grote kans dat menig vrouw jaloers op je is. Maar dat het bijhouden van een bos krullen veel meer werk is dan het bijhouden van een glad kapsel is een feit. Je lokken onder handen laten nemen door een expert is dan ook geen overbodige luxe. Heb je nog nooit een bezoekje aan een krullenkapper gebracht? Lees dan snel verder wat je kunt verwachten.

1. Het knippen van krullen

Ga je met een volle bos krullen naar een ‘normale’ kapper? Dan is de kans groot dat je teleurgesteld thuiskomt. Het knippen van krullen vereist namelijk een andere techniek van het knippen van steil haar. En worden je krullen toch op dezelfde manier geknipt, dan is de kans groot dat je eindigt met uitgezakte lokken. Wat doet een krullenkapper dan anders dan een standaard kapper? Een krullenkapper knipt bijvoorbeeld niet op nat haar en raadt soms gewenste kapsels af, simpelweg omdat de haartextuur er niet voor geschikt is.

2. De juiste verzorgingsproducten

De juiste haarverzorging achteraf is net zo belangrijk als een bezoek aan de kapper zelf. Dat geldt voor alle haarsoorten, maar zeker ook voor krullen. Een kapper die is gespecialiseerd in krulhaar weet precies met welke producten ze jou naar huis kan sturen én welke haarproducten je beter kunt verbannen uit je badkamer. Producten voor krullen mogen bijvoorbeeld niet te zwaar zijn. Dit zijn krullen van zichzelf al, waardoor een te zwaar product een ingezakt kapsel oplevert. Ook verzorgingsproducten met siliconen, parabenen en sulfaten worden sterk afgeraden bij een bos krullen.

3. Meer aandacht en tijd voor krullen

Gehaast werken? Dat kennen krullenkappers niet. Waar iemand met steil haar voor het knippen van de puntjes slechts een kwartier in de salon zit, brengt iemand met krullen heel wat meer tijd in de stoel door. Geen wonder dus dat de krullenbollen zich zo met elkaar verbonden voelen. Doordat iedere pluk haar op een andere manier valt, kost het knippen van krullen veel meer tijd. Een goede krullenkapper boekt daarom altijd genoeg tijd in en weet dat snel knippen bij krullen écht niet kan.

4. Een krullenkapper levert maatwerk

Heb je een krullenkapper gevonden waarbij je volledig tevreden naar buiten loopt? Grote kans dat je hier met liefde terugkomt en daar best een uurtje rijden voor over hebt. Blijf dat ook vooral doen, want hoe vaker de kapper jouw kapsel ziet, hoe beter zij of hij jouw lokken leert kennen. Ben je bijvoorbeeld een actieve sporter waardoor jouw haar regelmatig vastgebonden is? Of draag je jouw lokken juist altijd los? Een goede krullenkapper houdt hier rekening mee en gaat op zoek naar de allerbeste kniptechniek en verzorgingsproducten voor jouw krullen. Sommige kappers bieden zelfs de mogelijkheid een gepersonaliseerde shampoo te maken aan. Over maatwerk gesproken!

Foto: Lucas Macario/Pexels