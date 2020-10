Kunstmatige intelligentie onthult de beste steelstofzuiger

GRONINGEN – Wat is de beste steelstofzuiger van het moment? Op Bestenu.nl is met behulp van kunstmatige intelligentie een selectie uit tienduizenden producten gemaakt om de beste elektronica en huishoudelijke producten te bepalen.

Wanneer je op zoek gaat naar een wasmachine, koelkast of bijvoorbeeld een (steel)stofzuiger is er op het internet vanalles te vinden. Via blogs, door middel van video’s, door reviews en op internetfora laten mensen hun ervaringen achter over het door hen aangeschafte product. Maar om al deze beoordelingen door te spitten en met elkaar te vergelijken is voor een mens niet te doen. Bovendien kunnen de tegenstrijdige meningen je behoorlijk in verwarring brengen. Wat klopt wel, en wat klopt niet?

Datagedreven assistent

Een Nederlandse consumentensite heeft hier een oplossing voor gevonden. De website Bestenu ontwikkelde een datagedreven assistent op basis van kunstmatige intelligentie die op zoek gaat naar de beste producten. “Onze technologie onderzoekt constant de grootste online winkels van Nederland en verzamelt alle producten, recente prijzen en gebruikerservaringen”, leggen de oprichters van de site uit. “Zo kunnen wij de beste producten op een rijtje zetten en kan de consument vervolgens de beste koop maken.”

Om dit te kunnen bewerkstelligen ontwikkelde het team achter de site een technologie die alle gegevens van een product op het internet verzamelt en analyseert met behulp van kunstmatige intelligentie. “Hoe beter de technologie, des te beter onze dienst werkt. Wij hebben dus een enorme drive om de beste technologie te ontwikkelen.”

De beste stofzuiger?

Op de vraag wat de beste steelstofzuiger van dit moment is, is de datagestuurde assistent van Bestenu erg duidelijk: de Philips SpeedPro Max series 7000 XC7041/01 staat met een 9,6 ver bovenaan. Met een volle accu kan deze steelstofzuiger tot 65 minuten aan één stuk door. Daarnaast kan de populariteit volgens de assistent worden verklaard door de unieke eigenschappen van de zuigmond, voorzien van led-verlichting en een 360° zuigmogelijkheid. Op deze manier zuig je het stof ook op donkere plekken moeiteloos op en kun je niet alleen voorwaarts en achterwaarts stofzuigen, maar ook zijwaarts.

Toekomstig bedrijfsmodel

Waar veel bedrijven nog worstelen met het inzetten van kunstmatige intelligentie als toekomstbestendig bedrijfsmodel, lijkt Bestenu de code te hebben gekraakt. Voor meer dan honderd productcategorieën kan de consument inmiddels al de beste keus maken, van koptelefoon tot whiteboard en van puppyvoer tot yogamat. Maar ook de menselijke intelligentie blijft belangrijk, bijvoorbeeld voor achtergrondartikelen en opiniestukken over producten zodat de consument zich nog beter kan informeren en een bewuste koop kan maken. Een team van redacteurs werkt hiervoor aan informatieve blogs en ook de klantenservice van Bestenu bestaat (vooralsnog) gewoon uit menselijk contact.

Foto: jarmoluk/Pixabay