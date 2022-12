Kwalitatief hoogwaardige AED huren 

GRONINGEN – Zorg voor een veilige werk- en leefomgeving door voor het ophangen van een AED te kiezen. Hierbij hoeft u de defibrillator niet altijd te kopen; een AED huren is een goed alternatief. Er zijn verschillende partijen in Nederland die u deze mogelijkheid bieden. Defibtech is er een goed voorbeeld van. Deze partij biedt u een AED van het gerenommeerde Lifeline. Apparaten van deze producent zijn gecertificeerd door de Amerikaanse FDA, de Food and Drug Administration. Deze organisatie is te vergelijken met de Nederlandse NVWA. Het verzekert u ervan dat de AED werkt op de momenten dat iedere seconde telt. Bij een AED huren heeft u verschillende mogelijkheden.

AED huren in verschillende situaties interessant

Een AED huren kan in verschillende situaties interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een evenement met honderden tot duizenden bezoekers. Mocht iemand getroffen worden door een hartstilstand, dan wilt u snel kunnen handelen om het risico op zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer te verkleinen. Na afloop van het evenement heeft u de AED zeer waarschijnlijk niet meer nodig. Het huren vormt in zo’n geval de ideale oplossing voor u. Ook partijen die vooraf geen grote bedragen willen investeren in een defibrillator kunnen een AED huren overwegen. Voor een vast bedrag per maand heeft u een mogelijkheid om uw sportclub, winkelcentrum of bedrijfspand veiliger te maken.

Kosten van een AED huren

De kosten hangen bij een AED huren af van de duur van het contract. U kunt een AED al huren voor een periode van een week tot maximaal een maand. Goedkoper wordt het, wanneer u de AED voor een periode van een maand tot een jaar huurt. De derde en tevens goedkoopste optie is een AED huren voor meer dan twaalf maanden. U betaalt hierbij iets meer dan een euro per dag. Blijkt u de AED langer nodig te hebben dan u vooraf verwachtte? Het huurcontract is bij een aanbieder als Defibtech heel eenvoudig te verlengen. Zo komt u niet zonder defibrillator te zitten.

Accessoires bij een AED huren meegeleverd

Vaak worden bij een AED huren verschillende accessoires meegeleverd. Denk bijvoorbeeld aan een handige draagtas, waarin u de AED mee kunt nemen. Ook wordt er een reanimatiekit meegeleverd met de gehuurde AED. De exacte samenstelling van het pakket verschilt logischerwijs per aanbieder.

Moderne AED biedt een groot gebruiksgemak

U heeft tegenwoordig geen medische achtergrond nodig om een moderne AED te kunnen bedienen. Lifeline biedt onder meer een AED met geïntegreerd scherm, waarop de instructies voor het uitvoeren van een reanimatie getoond worden. Het laat u een reanimatie met vertrouwen uitvoeren. Naast het geïntegreerde scherm beschikt de AED van Lifeline standaard over een luidspreker. Gesproken instructies vertellen u precies welke handeling op welk moment moet worden uitgevoerd. Prettig aan deze defibrillators is het feit, dat de elektroden die bij een reanimatie gebruikt worden direct voor het grijpen zitten. U hoeft geen schuifjes of klepjes open te maken om deze op het lichaam van het slachtoffer aan te kunnen brengen.

Foto: Defibtech