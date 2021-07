‘Lage rente is nadelig voor sparen, maar voordelig voor lenen’

GRONINGEN – Nederlanders hebben in de maand mei van dit jaar ongeveer 4 miljard euro minder gespaard dan in dezelfde maand van 2020. Dat blijkt uit de cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Uit het rapport blijkt ook dat er zelfs nog minder werd gespaard dan in mei 2019. Hoe komt dat?

Hoewel Nederlanders aan het begin van de coronacrisis miljarden extra spaarden, zijn de spaarrekeningen nu een stuk minder dik gespekt. Uit onderzoek van DNB blijkt dat in de maand mei van dit jaar 5 miljard euro op spaarrekeningen werd gezet. Een jaar eerder lag dat bedrag nog op 9,4 miljard. Het grote verschil is te wijten aan de onzekerheid rondom het coronavirus COVID-19. De pandemie zorgde ervoor dat er in heel 2020 zelfs 42 miljard euro werd gespaard in Nederland, bijna het dubbele van het jaar ervoor.

Maar ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij lijkt te zijn, lijkt de Hollandse spaarwoede zich daarentegen wel uit te doven. In mei van dit jaar werd er namelijk nog minder geld gespaard dan in mei van 2019, nog voordat de coronacrisis uitbrak. De reden hiervoor is mogelijk de rente op spaargeld, of beter gezegd: het niet meer ontvangen van rente. Want wie zijn of haar geld tegenwoordig op een spaarrekening zet, krijgt daar weinig tot geen rente meer op. Overigens zorgt diezelfde lage rente er ook voor dat geld lenen intussen juist aantrekkelijker is geworden. Daarnaast worden beleggen en investeren vandaag de dag ook door veel mensen als een aanlokkelijk alternatief voor sparen gezien. Een rendement van meer dan een rentestand van 0,1 procent lijkt immers gauw te zijn gemaakt.

Bovendien moeten vermogende Nederlanders sinds kort rente betalen om hun geld te stallen als dit bedrag hoger is dan een bepaald bedrag. Zo rekent de rabobank per 1 juli een zogenoemde ‘negatieve rente’ van 0,5 procent voor zowel particuliere als zakelijke klanten die een spaarrekening hebben met daarop meer dan 100.000 euro. Ook andere banken treden in dit spoor, hoewel de rentepercentages en het limiet in euro’s dat je mag stallen per bank verschilt. Maar de boodschap is overal hetzelfde: sparen loont niet meer.

Maar wie weinig of geen spaargeld heeft, kan wel eens in de problemen komen bij onverwachte situaties, zoals het stuk gaan van een wasmachine of auto(onderdeel). Een buffer beschermt voor zulke momenten en is dus altijd verstandig om aan te houden, ook al krijg je daarover weinig tot geen rente. Wie echter geen buffer heeft opgebouwd, heeft gelukkig nog altijd de mogelijkheid om geld te lenen bij banken en kredietverstrekkers. En in zulke gevallen is een lage rente juist weer een voordeel. Zo snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten.

Kredietverstrekkers in Groningen

Wie de lage rente in zijn of haar voordeel wil laten werken en dus geld wil lenen, kan daarvoor terecht bij een kredietverstrekker. Groningen telt verschillende partijen die leningen verstrekken, waarvan de commerciële banken zoals Rabobank, ING, ABN Amro en SNS Bank de meest bekende zijn. Maar het is ook mogelijk om bij andere partijen een lening aan te vragen, zoals het in Groningen gevestigde Daleman & De Jong, Hopma Financiële Dienstverlening, Adema Assurantiën of bijvoorbeeld A-Krediet. Een voordeel van de minder bekende partijen is dat hun dienstverlening vaak veel persoonlijker is en dat zij soms toch concurrerende rentes kunnen bieden.

Geld lenen bij gemeente Groningen

Wie geen lening kan krijgen bij een van de commerciële kredietverstrekkers kan soms wel terecht bij de Groningse Kredietbank (GKB). Via een online leenscan kan iedere inwoner van de gemeente Groningen laten beoordelen of hij of zij in aanmerking komt voor een lening van de gemeente. En indien dat het geval is, kan die lening online worden aangevraagd. Op die manier kunnen ook Stadjers met dringende schuld- of geldproblemen krediet krijgen. Daarnaast biedt de GKB hen advies en hulp bij schulden en (gratis) cursussen hoe zij het beste hun inkomsten en uitgaven kunnen beheren, want ‘rondkomen kun je leren’.

Als Groninger lenen bij online kredietverstrekker

Voor het aanvragen van een lening zijn er tal van mogelijkheden. Maar elke vorm kent zijn eigen voor- en nadelen. Daarnaast zijn er verschillen per kredietverstrekker, zoals de voorwaarden en het rentepercentage. Dus wie een lening wil aanvragen, doet er daarom goed aan om de verschillende kredietverstrekkers eerst met elkaar te vergelijken alvorens men een lening afsluit. Via een vergelijkingssite als rente.nl kan men de laagste rente bij een lening zoeken en tevens offertes aanvragen bij diverse partijen. Maar, let op! Geld lenen kost geld.

