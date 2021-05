Leer nieuwe skills van BN’ers via online masterclasses

GRONINGEN – Op het platform van Grootmeesters leren bekende Nederlanders (BN’ers) je alles over hun vakgebied in online masterclasses: van het schrijven van een bestseller tot het bereiden van de lekkerste maaltijd en van steengoed acteren tot het verkennen van het heelal.

Grootmeesters is een collegeplatform waar je online masterclasses kunt volgen van de besten in hun vakgebied. Het online platform is sinds maart van dit jaar actief en geïnspireerd op het Amerikaanse Masterclass. Bekende Nederlanders zoals actrice Monique Hendrickx (Penoza), schrijver Ronald Giphart (Phileine zegt sorry) en de voormalig Nederlands profvoetballer Rafael van der Vaart delen hun talent en kennis via masterclasses van 1,5 tot 5 uur.

Elke maand nieuwe masterclasses

Het platform biedt masterclasses over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld over kunst, cultuur, muziek, ondernemerschap, innovatie, sport en wijn. En iedere maand wordt er een nieuwe masterclass toegevoegd. Bij elke masterclass zitten videocontent en een werkboek met opdrachten waarmee je de lesstof zelf kunt implementeren. Elke masterclass heeft ongeveer 10 tot 30 lessen en op het moment van schrijven staan er negen unieke masterclasses online.

Onbeperkt kijken en toegang

Wie zich aanmeldt voor Grootmeesters krijgt onbeperkt toegang tot het platform en kan dus onbeperkt kijken. Je kunt het vergelijken met een abonnement op Netflix waar je een klein bedrag per maand betaald voor de nieuwste films en series. Ook bij Grootmeesters werkt het op die manier; je betaalt 9,95 euro per maand voor een abonnement en krijgt daarvoor onbeperkt toegang tot alle masterclasses. Maar een masterclass is ook los te bestellen en een lidmaatschap valt op ieder moment op te zeggen.

Education en entertainment

Grootmeesters haakt met haar platform in op de edutainment-trend, een combinatie van educatie en amusement. Niet alleen kun je jezelf in tijden van corona via online masterclasses blijven ontwikkelen, maar ook na corona zal de trend van online leren zich hoogstwaarschijnlijk blijven doorzetten. Via het leerplatform van Grootmeesters kunnen de meest succesvolle talenten hun denkwijze en aanpak delen met mensen die geïnspireerd willen raken of (meer) kennis willen opdoen in een bepaald vakgebied.

Leer van de allerbesten

Foto: Grootmeesters