Leningen vergelijken in tijden van corona

GRONINGEN – De corona-angst in de maatschappij lijkt terug van weggeweest. Er wordt volop gesproken over een tweede golf en wellicht zelfs een nieuwe lockdown. Wat gaat dat voor effect hebben op onze economie?

Veel ondernemers hebben hun omzet sinds de aanvang van de coronacrisis al enorm terug zien lopen. Ook zzp’ers en werknemers met een flexibel of nulurencontract zijn in hun portemonnee geraakt. Kunnen zij een tweede golf overleven? Om het water boven het hoofd te houden kan een lening een uitkomst bieden. Maar aan een lening zijn ook kosten en voorwaarden verbonden. Welk type lening past het beste bij welke situatie?

Type leningen

De persoonlijke lening en het doorlopend krediet zijn de twee meest voorkomende leningen. Bij een persoonlijke lening wordt het bedrag dat je leent in één keer op je rekening gestort. Dat betekent dat je meteen kunt beschikken over het totaalbedrag dat je geleend hebt. Meestal wordt een persoonlijke lening afgesloten voor een bepaald doel waar de prijs van tevoren bekend is. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een nieuwe auto, wasmachine of laptop. Wanneer je voor langere tijd geld nodig hebt, kun je kiezen voor een flexibele lening in de vorm van een doorlopend krediet.

Persoonlijke lening

Het voordeel van een persoonlijke lening is dat de looptijd van de lening, de rente en de hoogte van je maandelijkse aflossing vooraf zijn vastgesteld. Op die manier weet je van tevoren exact wat je per maand moet terugbetalen en wanneer je de volledige lening hebt afbetaald. Een persoonlijke lening biedt kortom een overzichtelijke manier van geld lenen. Je weet vooraf precies hoe en wanneer de lening moet worden afgelost. Per maand betaal je een vast bedrag aan de bank of financiële instelling die je de lening heeft verstrekt. Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing en deel rente.

Doorlopend krediet

Weet je nog niet precies hoeveel geld je nodig hebt en voor hoe lang? Bijvoorbeeld voor een verbouwing? Dan kun je kiezen voor een doorlopend krediet. Dat is een flexibele lening, waarbij je geld kunt opnemen en aflossen wanneer jij dat wilt. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je opneemt. De looptijd en rente van een doorlopend krediet staan niet vast, maar het maandbedrag wel. Afgeloste bedragen zijn bovendien steeds opnieuw opneembaar. De rente voor een doorlopend krediet kan variëren van enkele procenten tot meer dan tien procent, afhankelijk van de aanbieder en de looptijd van de lening.

Leningen vergelijken

Zowel de voorwaarden als de rente van een persoonlijke lening en een doorlopend krediet kunnen per financiële instelling enorm verschillen. Het vooraf vergelijken van een lening kan je een besparing opleveren van soms wel honderden euro’s. Via online vergelijkers als Hoyhoy en Pricewise kun je gemakkelijk en snel verschillende leningen met elkaar vergelijken. In een paar klikken zie je de diverse aanbieders en hun rentes en voorwaarden en weet je direct waar je aan toe bent. Wel zo prettig in deze onzekere tijden! Maar let op: geld lenen kost geld, dus lees je altijd goed in en/of vraag advies.

Foto: Raten-Kauf/Pixabay