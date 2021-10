Letselschade door een whiplash? Claim uw vergoeding!

GRONINGEN – Een whiplash is een van de meest voorkomende gevolgen van een auto-ongeluk, met alle klachten van dien. Bent u zelf onlangs het slachtoffer geworden van een auto-ongeluk door bijvoorbeeld een kop-staart botsing? Dan staat er waarschijnlijk een lang en intensief revalidatietraject op u te wachten.

U heeft al uw tijd en energie nodig om zo goed mogelijk te kunnen herstellen, maar tegelijkertijd wilt u ook graag uw schade verhalen bij de partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Herkent u zich in deze situatie? Dan kunt u er het beste voor kiezen om een letselschade jurist in te schakelen. Zij zijn gespecialiseerd in zaken rondom letselschade en kunnen u als geen ander helpen bij het claimen van uw vergoeding als gevolg van een whiplash.

Stel de automobilist aansprakelijk

Terwijl u zich voor de volle 100% focust op uw herstel, gaat de letselschadejurist in de tussentijd voor u aan de slag met uw letselschadezaak. Hierbij worden alle gemaakte kosten als gevolg van het ongeluk in kaart gebracht. Denk hierbij zowel aan materiële als immateriële schade. Zo is een van de vergoedingen die hierbij vrijwel altijd wordt ingediend de vergoeding voor verminderde levensvreugde.

Zeker wanneer u last heeft van een post-whiplash en de klachten langer dan normaal blijven aanhouden, kan deze letselschadevergoeding hoog oplopen. Nekklachten, hoofdpijn en misselijkheid kunnen uw dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden, dus neem deze klachten niet voor lief en maak ze kenbaar aan uw jurist.

Claim alle gemaakte kosten als gevolg van de whiplash

Twijfelt u over welke kosten u wel en niet kunt claimen? Ook hierbij kan de jurist u als geen ander adviseren. Zoals net ook al even kort werd benoemd, is het ook mogelijk om uw materiële kosten te laten vergoeden. Denk hierbij aan schade aan uw voertuig, kapotte kleding, kosten voor de huisarts of het ziekenhuis en ga zo maar door. Daarnaast kunt u ook aanverwante kosten claimen die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval.

U kunt door uw whiplash bijvoorbeeld erg veel hoofdpijn hebben, maar ook last van uw spieren. Hierdoor kunt u moeite hebben met lopen wanneer u dit meerdere uren achter elkaar doet. Als gevolg hiervan heeft u een hulp moeten inschakelen om te helpen met de boodschappen. U heeft ook een tuinman moeten inschakelen om uw voor- en achtertuin te kunnen onderhouden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kosten waarvan u wellicht niet verwacht dat die in relatie staan tot het ongeval, maar die u wel degelijk kunt claimen bij de tegenpartij.

U kunt daarnaast nog met veel meer materiële kosten te maken krijgen, zoals reiskosten, medische kosten, studievertraging, economische kwetsbaarheid, wettelijke rente en meer. Al deze kosten kunt u verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Benieuwd welke kosten u nog meer kunt claimen? Een gespecialiseerde letselschade jurist vertelt u hier graag meer over.

Foto: Kindel Media/Pexels