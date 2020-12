Leuke recepten voor tijdens de feestdagen

GRONINGEN – De decembermaand staan voor heerlijk en bijzonder eten met familie en vrienden. In 2020 zal de decembermaand er voor veel mensen net even anders uitzien dan een reguliere decembermaand. Het heerlijke eten zal nog wel centraal staan, maar het samenzijn met vrienden en familie zal helaas beperkt zijn. Omdat het eten in beperkte kringen dan voorheen gebeurt, biedt dit anderzijds ook mogelijkheden om te experimenteren met het eten!

Waarschijnlijk eet je al jaren achter elkaar rond de feestdagen gerechten die op elkaar lijken. Misschien is dit jaar juist wel een mooi jaar om met deze gerechten te experimenteren. Doordat je de maaltijd consumeert met een kleinere groep dan normaal gesproken is er namelijk veel meer vrijheid tot experimenteren. Je hoeft minder rekening te houden met iedereens voorkeuren wat betreft eten en kunt voor een kleinere groep mensen iets ontzettend speciaals op tafel zetten.

De Surinaamse keuken is er een die je relatief weinig terugziet en dit is eigenlijk ontzettend zonde! De Surinaamse recepten bieden mogelijkheden om op ieder moment van het jaar een heerlijke maaltijd op tafel te zetten. Omdat de keuken nog relatief onbekend is, hebben we je in deze blog enkele voorbeelden gegeven van leuke en heerlijke Surinaamse gerechten om op tafel te zetten!

Surinaamse nasi

Waar nasi al snel geassocieerd wordt met het verre oosten, is de Surinaamse nasi er eentje om je vingers bij af te likken! De Surinaamse nasi lijkt qua structuur op de vertrouwde en bekende nasi maar is in smaak niet te vergelijken met de reguliere nasi. Doordat de Surinaamse nasi bereid wordt met specifieke kruiden heeft de nasi een unieke smaak en zal deze als volledig uniek gerecht ervaren worden. De nasi kan geserveerd worden met een lekkere Surinaamse wijn, of een heerlijk Surinaams parbo biertje! Surinaams eten is eten met een vleugje gezelligheid, hier past dan ook altijd een heerlijke alcoholische versnapering bij!

Surinaamse bami

Net als de Surinaamse nasi kent de Surinaamse bami haar oorsprong aan de andere kant van de wereld. Bami is van origine een Chinees recept maar is al enkele eeuwen terug te vinden in de Surinaamse keuken. De Surinaamse bami wordt niet alleen bereid met andere kruiden dan de Chinese bami, maar wordt ook met hele andere bijgerechten geserveerd. De Surinaamse bami vormt wel de basis van het gerecht, maar door de grote hoeveelheid smaakvolle bijgerechten zal de bami zeker niet als hoofd-smaak element in het gerecht worden ervaren.

Door de relatief neutrale smaak van bami komen de bijgerechten optimaal tot hun recht en vult het gerecht daarnaast altijd goed. Dit komt doordat bami veel voedingswaarde heeft en hierdoor altijd een vullende werking heeft. Als je nog nooit Surinaamse bami hebt gegeten, dan is dit echt een aanrader om het jaar mee af te sluiten!

Foto: Dan Gold/Unsplash