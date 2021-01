‘Loterijen maken opzeggen onnodig lastig’

GRONINGEN – Of je nu wel of niet doet aan goede voornemens; geld besparen is altijd fijn. Van een paar abonnementen afzien waar je toch weinig of geen gebruik van maakt, kan natuurlijk geen kwaad. Speel je mee met de Staatsloterij of Postcodeloterij, maar ben je nog geen multimiljonair geworden? Heb je die rode Kerstster voor het raam gehangen, maar is Gaston helaas niet langsgekomen? Als je de jackpot van tig miljoen euro hebt misgelopen, kun je altijd nog je deelname aan een loterij opzeggen.

Zwemmen in het geld

We zijn ons allemaal goed bewust van de lage winkansen bij loterijen. Toch is die minuscule kans om schatrijk te worden genoeg voor veel Nederlanders om jaarlijks mee te spelen. Geld maakt misschien niet gelukkig. Maar, in één klap zwemmen in het geld? Dat klinkt toch wel erg goed. Met die belofte weten loterijen ieder jaar weer miljoenen deelnemers te paaien. Waar is dan de kans het grootst dat je daadwerkelijk rijk wordt, of in ieder geval iets wint? De Consumentenbond zocht het uit.

Winkans

Bij BankGiro Loterij maak je de meeste kans om een miljoen te winnen. Met 1 op bijna 800.000 blijven je kansen alleen gering. Echt miljonair word je er bovendien niet mee. Je betaalt over jouw gewonnen bedrag namelijk altijd kansspelbelasting. Van dat miljoen blijft dus een ‘schamele’ 700.000 euro over. De grootste kans op een prijs heb je bij de Staatsloterij (1 op 2), maar daarmee hoef je nog geen winst te maken.

Jackpot!

Hoofdprijzen waarmee loterijen te koop lopen, stijgen ieder jaar tot astronomische proporties. Bij Eurojackpot is de grootste prijs te winnen. Daar kan de hoofdprijs oplopen tot wel 90 miljoen euro. Erg waarschijnlijk dat je dit immense bedrag mag claimen is het niet: 1 op de 95 miljoen. Op de Eindejaarstrekking van 30 miljoen van de Staatsloterij maak je een kans van 1 op 4,7 miljoen. De kans om afgelopen jaar de PostcodeKanjer van 56,7 te winnen lag heel wat hoger, op 1 op 242.000.

Opzeggen vaak te moeilijk

Bij veel loterijen kun je automatisch meespelen. Veel gemakkelijker dan steeds losse loten moeten kopen, natuurlijk. Toch wordt het deelnemers vaak onnodig lastig gemaakt om hun abonnement online op te zeggen. Die mogelijkheid staat soms diep begraven in de algemene voorwaarden op de website. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond naar 125 bedrijven uit januari 2020. Eén op de drie abonnementen zijn niet snel en eenvoudig op te zeggen via de site zelf.

Wet Van Dam

Voor de bescherming van consumenten bepaalt de Wet Van Dam dat langlopende contracten op ieder moment mogen worden opgezegd, met een opzegtermijn van maximaal een maand. In de wet staat alleen niets vermeld over de zichtbaarheid van de opzegopties, en daar maken sommige loterijen slim gebruik (of misbruik) van. Deelnemers voelen zich al gauw genoodzaakt om te bellen en komen zo aan de lijn met getrainde medewerkers die je een schuldgevoel aanpraten en er alles aan doen om je te behouden als betalende klant.

Loterij opzeggen

Foto: Kaboompics .com/Pexels