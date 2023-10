Maak het verschil met duurzame relatiegeschenken

GRONINGEN – Duurzaamheid is tegenwoordig niet alleen een trend, maar ook een belangrijke kernwaarde die door steeds meer bedrijven wordt omarmd. Een leuke manier om duurzaamheid te integreren in een bedrijf en merkidentiteit is door het gebruik van duurzame relatiegeschenken.

Relatiegeschenken zijn leuk om te krijgen én te geven, maar wist je dat ze ook nog eens kunnen bijdragen aan een schonere planeet? Plastic afval is vandaag de dag namelijk een groeiend probleem en met duurzame relatiegeschenken verminder je het gebruik van wegwerpartikelen. Daarnaast bevorderen duurzame relatiegeschenken een positieve merkperceptie. Want wanneer klanten zien dat een bedrijf bewust kiest voor groen, zal dit het imago versterken. Het toont namelijk aan dat een bedrijf geeft om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Groene geschenken

Er zijn verschillende duurzame relatiegeschenken om uit te kiezen om plastic vervuiling tegen te gaan en je ecologische voetafdruk te verkleinen, zoals katoenen tassen. Katoenen tassen zijn namelijk niet alleen stevig en duurzaam, maar ook biologisch afbreekbaar. Ze kunnen herhaaldelijk worden gebruikt, wat de impact op het milieu minimaliseert. Maar ook herbruikbare waterflessen zijn een geweldige keuze als geschenk. Ze verminderen namelijk de behoefte aan plastic flessen en zijn verkrijgbaar in diverse duurzame materialen, zoals roestvrij staal en bamboe. Maar uiteraard kun je ook denken aan groene geschenken als opladers op zonne-energie, biologisch afbreekbare pennen en duurzame notitieboekjes.

Deze geschenken zijn functioneel, milieuvriendelijk en je kunt de relatiegeschenken met logo laten bedrukken, waardoor ze min of meer fungeren als mobiele reclameborden en perfect zijn als promotiemateriaal. Telkens wanneer iemand de tas draagt of de waterfles gebruikt, wordt de bedrijfsnaam gezien, waardoor een merk wordt geassocieerd met duurzaamheid. Het laat zien dat je als bedrijf niet alleen praat over, maar ook daadwerkelijk handelt op het gebied van milieubewustzijn. En dit kan bovendien nieuwe klanten aantrekken die dezelfde waarden delen.

Duurzaamheidscriteria

Bij het selecteren van duurzame relatiegeschenken is het wel belangrijk om enkele criteria in gedachten te houden. Zo zijn de materialen van cruciaal belang. Kies dus voor gerecyclede, biologisch afbreekbare of herbruikbare materialen om de impact op het milieu drastisch te verminderen. Maar let ook op de productieprocessen van de geschenken. Leveranciers die gebruikmaken van duurzame productiemethoden zijn de beste keuze. Daarnaast is de verpakking en verzending belangrijk. Kies bijvoorbeeld lokale leveranciers om de afstanden te minimaliseren, gebruik eco-vriendelijke verzendmethoden en start vandaag nog met het maken van een positieve impact!

