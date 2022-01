Maak thuiswerken leuker met deze tips!

GRONINGEN – We zitten momenteel al een lange tijd in de pandemie rondom corona. Hierdoor is thuiswerken bijna normaal geworden.

Veel mensen werken momenteel thuis waardoor er ook veel anders gaat in het leven en in het werk. Of iedereen thuiswerken ook echt zo leuk vindt, dat is de vraag. Het verschilt vooral per persoon. De een vindt het thuis werken geen probleem en stiekem ook wel heerlijk. Maar de ander mist zijn of haar collega’s en voelt zich enigszins schuldig door het weinig uitvoeren van werk of opdrachten. Helaas is het nog niet voorbij en moeten we creatief zijn en thuiswerken proberen zo leuk en aangenaam mogelijk te maken. Je leest hier tips om thuiswerken leuker te maken.

Een goede ochtendroutine

Zorg voor een goede ochtendroutine. Trek je favoriete trui met rits heren aan die je de hele dag lekker warmhoudt. Als je de ochtend goed begint zul je hier de rest van de dag profijt van hebben. Probeer je dag al in de ochtend te plannen zodat je weet wat je te doen staat. Je kan bijvoorbeeld iedere ochtend drie doelen opschrijven die je die dag moet behalen.

Pauze tactieken

Op kantoor of op je werk zul je regelmatig kleine pauzes inlassen doordat je bijvoorbeeld koffie gaat halen of je collega’s gedag zegt. Wanneer we thuis werken moeten we onszelf vaak forceren om pauzes te houden. Een goede tactiek om een productieve dag te beleven werkt als volgt:

Houd je aan 30 minuten blokken waarin je actief bezig bent.

Neem elke 2 uur een kleine pauze van 15 minuten.

Neem 1 grote pauze van minstens 30 minuten.

Probeer zo min mogelijk informatie tot je te nemen in de tijd dat je pauze neemt.

Wanneer je deze stappen blijft volgen iedere werkdag, kunnen je hersenen veel actiever en productiever werken. Het is dus belangrijk dat je niet op zoek gaat naar een nieuw kledingstuk zoals een long sleeve t shirt. Maar echt even geen telefoon, tv of laptop ziet. Deze tactiek wordt ook wel pomodoro techniek genoemd en helpt je scherp, ontspannen en fit te blijven.

In contact blijven

Wanneer je het belangrijk en leuk vindt om met collega’s te zijn, maar dit nu niet kan vanwege het thuiswerken. Zorg dan dat je regelmatig contact met ze opneemt. Ga bijvoorbeeld even met ze bellen of doe een videogesprek aan het eind van de dag. Op die manier blijf je sociale contacten houden en zul je je minder alleen voelen.

Foto: Anna Shvets/Pexels