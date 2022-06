Manieren om te besparen op bedrijfsafval kosten

GRONINGEN – Dat er afval wordt geproduceerd in een onderneming is niet meer dan logisch. Dat brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Zoals er te zorgen is voor minder afval, is het ook mogelijk om op de afvalkosten te besparen. Wie slim handelt, kan al snel veel bereiken. Daarom is het goed om eens te kijken wat voor zaken allemaal mogelijk zijn. Dat begint misschien bij een andere rolcontainer laten plaatsen, maar er is nog veel meer.

Mogelijkheden met afval

Het besparen op de kosten is belangrijk voor elke ondernemer. Het is voor ondernemers zo dat ze kansen op heel veel onderdelen zien. Het is echter maar zelden zo dat er aan het besparen op de afvalkosten wordt gedacht. Wie een onderneming heeft, kan altijd wel wat minder geld kwijt zijn aan het verwerken van afval. Dat geldt zeker wanneer je enkele tips direct toepast op jouw bedrijf.

Zorgen voor minder afval

Een andere tip is natuurlijk ook dat je wat meer bewust kan zijn van het soort afval waar je mee te maken hebt. Het is bijvoorbeeld goed om te bekijken of je niet kan zorgen dat je minder afval produceert. Minder afval produceren betekent minder weggooien. Dat betekent weer minder vaak de container legen. En dat betekent dan weer dat je veel minder kosten hebt. Dit maakt het dus allemaal ook wel heel aantrekkelijk. Door al het bedrijfsafval bij de bron te scheiden belandt er minder in de restafval container. Waardoor er minder herbruikbare grondstoffen verloren. Al het restafval wordt namelijk verbrand.

Karton is geen papier

Als het gaat over het scheiden van afvalstromen, dan worden papier en karton vaak nog op een hoop gegooid. Dit is op zich geen probleem. Dat neemt niet weg dat er heel veel verschillende soorten papier en karton zijn. Wanneer je dit nog verder uitsplitst is het nog beter te recyclen. Dit zal je dus geld besparen. Dat is op zich al aantrekkelijk.

Een grotere container kiezen

Een grotere container kiezen kan ook helpen de kosten voor afval te drukken. Aan de ene kant ben je misschien iets meer kwijt aan de container. Aan de andere kant ben je juist veel minder kwijt omdat deze minder vaak geleegd moet worden. Wanneer je die twee zaken tegen elkaar afweegt, dan valt dit eigenlijk altijd in je voordeel uit. Het is dus slim om te bekijken hoe je met een grotere container beter af kan zijn.

Hulp van kenners op het gebied van afvalinzameling

Het is aan te raden om de hulp van kenners erbij te halen. Daarmee kan je zorgen dat je heel precies weet wat je kan doen om te besparen. De hulp van Milieu Service Nederland is daar een goed voorbeeld van. Het is de moeite waard om daar dus eens naar te kijken. Je zal zien dat je veel geld kan overhouden wanneer je deze aanpak kiest.

Foto: SHVETS production/Pexels