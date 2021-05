Massage-apparaten, de nieuwste trend van het moment?

GRONINGEN – Er zijn verschillende manieren waarop je kunt zorgen dat de doorbloeding en ontspanning van de spieren beter verloopt. Je bent waarschijnlijk al bekend met de foamroller en natuurlijk de massages. Maar tegenwoordig is er ook een ander product op de markt, namelijk de massage gun. De naam klinkt een beetje heftig, maar het komt eigenlijk neer op een handmassage apparaat. Je gebruikt het dus om je spieren los te maken.

Voordelen van massage-apparaat

De massage gun werkt via trillende en kloppende bewegingen om het effect van een massage na te bootsen. Misschien vraag je je af: waarom zou je zo’n apparaat gebruiken? Dat kan om enkele redenen. Een handmassage-apparaat kan je helpen bij de revalidatie na een blessure, maar het kan de kans op stijve spieren na het sporten ook verminderen. Evenals de stress en spanning die in het algemeen met het apparaat kan worden verminderd. Daarnaast kan de mobiliteit en bloedsomloop in het lichaam worden verbeterd.

Het verschil tussen een massage gun ten opzichte van een normaal massage-apparaat is dat een massage gun dieper in je spieren drukt. Dit zorgt ervoor dat eventuele knopen in spieren sneller los kunnen worden gemaakt. Daarnaast is het apparaat zó gemaakt dat het makkelijk is in gebruik, maar je ook makkelijk spieren in plekken als je rug of tussen je schouders kunt masseren. Een massage-apparaat heeft dus enkele voordelen ten opzichte van een ‘ouderwetse’ massage.

In het algemeen heeft het hebben van een volledig ontspannen lichaam positieve effecten op je slaapritme. Er wordt ook wel gezegd dat een uurtje diep masseren gelijk staat aan zeven uur slaap. Zo kun je met een massage toch nog wat extra ‘slaap’ pakken. Maar een massage gun zorgt er ook voor dat het spierweefsel soepeler wordt. Je kunt zo’n apparaat dus ook vóór het sporten gebruiken, omdat je bloedsomloop verbetert. Hierdoor kunnen deze spieren zich weer sneller ontwikkelen.

De beste massage gun?

Er zijn inmiddels tal van massage guns op de markt. Wie er eentje wil aanschaffen doet er dus goed aan om goed te kijken naar de mogelijkheden van het betreffende apparaat. Zo kun je sommige massage guns op verschillende hoogtes en standen instellen en hebben andere massage guns het voordeel dat ze bijvoorbeeld geen geluid maken. Ook de power van het apparaat is van belang voor wie van een lange en harde massage houdt.

Foto: Queerfoto/Pixabay