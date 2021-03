Medisch transport zoeken? Een aantal tips voor het zoeken van een medisch koerier

GRONINGEN – Binnen de farmaceutische industrie is snel, flexibel en zorgvuldig transport letterlijk van levensbelang. Als bedrijf moet u er van op aan kunnen dat uw materiaal op tijd en in de juiste conditie arriveert. Hierbij een aantal tips voor het zoeken van een medisch transport.

1. Veiligheid staat voorop: check certificeringen

Het is noodzakelijk om een bedrijf te selecteren dat u gemoedsrust brengt. Vraag daarom naar noodprocedures, referenties en certificeringen. Een gerenommeerd bedrijf zou geen probleem moeten hebben met het geven van referenties. De beste medische transportbedrijven zijn namelijk trots op de veiligheidsprocedures die ze hanteren.

2. Is geavanceerde medische apparatuur aanwezig?

Stel vragen over de voertuigen en manieren van opslag en overslag. Zijn de voertuigen erop ingericht uw medische producten in de juiste condities te vervoeren? Wordt de lading vervoerd in een geconditioneerde box en wordt deze afgesteld op de juiste temperatuur?

Kunnen geneesmiddelen vervoerd worden op de door u gewenste temperatuur? Is een combinatie van verschillende temperaturen in één voertuig mogelijk? Is er koel, ambient, vries en verwarmd transport aanwezig? Kan een bedrijf de hoeveelheid aan qua lading?

3. Controlemogelijkheden, track & trace, temperatuurregistraties

Als bedrijf is het altijd prettig om persoonlijk te kunnen checken of uw zendingen goed vervoert worden. Vraag dus even na of er de mogelijkheid is om ook de temperatuur in de gaten te houden. Kan dit checken op elk gewenst tijdstip? Wordt de temperatuurregistratie ook bewaard?

4. Servicegebied?

Wilt u een medisch koerier die bezorgt naar Groningen, Amsterdam, Eindhoven, België of naar Bulgarije? Niet ieder transportbedrijf rijdt overal naar toe. Zeker niet met medisch transport. Zorg er dus voor dat u erachter komt of het transportbedrijf zich binnen uw servicegebied bevindt. De beste koeriers geven u meteen aan wat er wel en niet mogelijk is. Is alleen transport binnen Nederland mogelijk of is het bedrijf in heel Europa actief?

