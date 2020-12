Meditatie retraites met yoga voor rust en verbinding

GRONINGEN – Corona levert niet alleen besmettingen op, maar zorgt ook voor psychische klachten. Dat is de boodschap van psychologen en psychiaters.

Door het coronavirus en de heftige maatregelen zijn veel mensen overprikkeld geraakt. Men ervaart in deze tijd meer stress en een gebrek aan verbinding. Maar volgens de Groningse psycholoog en coach Joke Bruggenkamp is corona meestal niet de directe oorzaak van de onrust, maar de druppel die de emmer laat overlopen. “De vastigheid en controle zijn in veel mindere mate aanwezig en dat brengt spanningen met zich mee”, aldus de psycholoog.

‘Binnen enkele uren al vol’

Bruggenkamp merkt dat het in haar praktijk de laatste tijd drukker is dan normaal. Dat merkt ook Gerjan Schoemaker van Meditatie Instituut Nederland. “Waar voorheen het enkele weken duurde voordat onze retraites vol waren, duurt het nu slechts een paar uur”, vertelt hij. En dat is niet verwonderlijk in deze tijd. Meditatie helpt namelijk om tot rust te komen en te ontspannen. Daarnaast heeft meditatie volgens Schoemaker ook positieve effecten op psychologisch en spiritueel niveau.

Meditatie retraites

Met zijn instituut biedt Schoemaker workshops, cursussen en meditatie retraites aan om psychologische inzichten te verkrijgen en psychologisch lijden te verminderen. De basis van elke retraite is de zogenoemde Vipassana meditatie. “Vipassana betekent inzicht”, legt Schoemaker uit. “Vipassana meditatie is dan ook hetzelfde als inzicht meditatie. Tijdens een Vipassana retraite proberen we dus diepere inzichten te krijgen in de ware aard van alle verschijnselen.”

De Vipassana retraite bestaat uit zit- en loopmeditatie en wordt vrijwel volledig in stilte verzorgd. “Op deze manier kan je mind tot verstilling komen en kunnen we pas helder kijken”, vertelt Schoemaker. “Maar daarnaast geven wij ook andere type retraites, eventueel in samenwerking met andere centra en leraren. Zo hebben we retraites gericht op weerstand en verlangens, gericht op het ontwikkelen van de hartkwaliteiten en een Vipassana retraite gecombineerd met Kundalini yoga.”

In heel Nederland

Alle meditatie retraites van het meditatie instituut vinden plaats in Nederland en worden verzorgd bij verschillende centra en in verschillende provincies. Alle retraites die zij aanbieden hebben zijn op basis van dana. Als deelnemer betaal je dan vooraf alleen de kosten voor het verblijf en eten. De leraren die de retraite organiseren en begeleiden verdienen daar niets aan. Dana betekent dat je als deelnemer dan wordt gevraagd om te oefenen in vrijgevigheid, door zelf te bepalen wat je aan de leraren geeft. Je kunt het vergelijken met een donatie.

Wie een meditatie retraite wil volgen kan zich het beste aanmelden voor de online nieuwsbrief van Meditatie Instituut Nederland. Zo blijf je altijd op de hoogte van de nieuwe retraites en kun je je meteen aanmelden.

Foto: Erik Brolin/Unsplash