Meer casino’s krijgen vergunning, zo krijg je overzicht

GRONINGEN – Met de legalisatie van de online gokmarkt in oktober 2021 hebben steeds meer online casino’s in Nederland een vergunning gekregen van de Kansspelautoriteit (Ksa). Dit is de toezichthouder op het Nederlandse gokwezen. Waar het aanbod begon met tien online kansspelaanbieders, staat de teller nu ver over de twintig. Ook dit jaar zullen er weer nieuwe aanbieders bij komen. Er is dus genoeg te kiezen, maar ziet de consument door al die casino’s de roulettetafel nog wel?

Nieuwe casino’s

Ook in de afgelopen maanden zijn er weer nieuwe online casino’s aan het aanbod toegevoegd. Sommige aanbieders hebben alleen een vergunning, maar maken het nog niet mogelijk om online te spelen. Een voorbeeld van zo’n casino is TonyBet, waarvan de verwachting is dat het bedrijf dit jaar de website opent. Bij de andere casino’s die nieuw zijn, ComeOn Casino en One Casino, is het wel al mogelijk om te spelen. Hoe vind je overzicht in al die casino’s?

Overzicht houden

Overzicht houden is relatief eenvoudig, want via sites als superbigwin.nu is een overzicht te vinden van alle legale online casino’s in Nederland. Bovendien is het aan te raden om alvorens een online casino te kiezen, eerst de online recensies over de kansspelaanbieders te lezen. Op die manier is het mogelijk uit te vinden welke aanbieders de hoogste uitbetalingspercentages hebben, het meest betrouwbaar zijn of een uitstekende klantenservice hebben.

ComeOn Casino

ComeOn Casino kreeg relatief laat een vergunning van de Kansspelautoriteit. Na lang wachten was het in september 2022 eindelijk zover. Het was te merken dat het casino erop had gewacht, want een maand later ging het online casino online. In Nederland maakt het online casino gebruik van een bestaand platform dat ook wordt gebruikt door Jack’s Casino en BetCity. Daardoor is het gemakkelijk om online de weg te vinden. Een sportsbook ontbreekt nog, ook al wordt deze in andere landen wel al aangeboden.

TonyBet

Voor TonyBet was het lastig om een vergunning aan te vragen. Het bedrijf moest door flink wat hoepels van de Ksa springen om aan de regels te voldoen. Het gokbedrijf heeft nu haar vergunning, maar heeft de virtuele deuren nog altijd niet geopend. De verwachting is dat daar dit jaar verandering in wordt gebracht. Deze aanbieder heeft wel al werkende websites in Litouwen, Estland en het Verenigd Koninkrijk.

One Casino

One Casino is een van de laatste toevoegingen aan het aanbod. Het bedrijf kreeg de vergunning in 2022. Dat was een stuk later dan veel andere aanbieders. Bij deze aanbieder is het wel al mogelijk om online casinospellen te spelen. Wedden op sport kan nog niet. Dat heeft mogelijk te maken met de vergunning die het bedrijf van de Ksa heeft gekregen. Sommige gokbedrijven mogen eerst alleen online gokspellen aanbieden en later de vergunning uitbreiden met online sportweddenschappen.

Let op: Wil je gokken in een casino, online of op een automaat? Doe dat dan alleen bij gokbedrijven met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Check daarom altijd eerst de Kansspelwijzer.

