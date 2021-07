‘Meer kans op eenzaamheid onder ouderen deze zomer’

GRONINGEN – De vakanties staan voor de deur. Voor de meesten tijd om de koffers te pakken, maar niet voor iedereen. Zo gaat de helft van de alleenstaande 65-plussers waarschijnlijk niet op vakantie. 4 op de 10 vinden de coronasituatie daarvoor nog te onzeker, blijkt uit een flitspeiling. Daarnaast verwacht een kwart van alle ondervraagden deze zomer minder bezoek te krijgen. Eenzaamheid ligt hierdoor op de loer.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een zomercampagne gestart met de boodschap ‘Een klein gebaar kan het verschil maken’. Het is een oproep om deze zomer extra aandacht te geven aan ouderen die zich mogelijk eenzaam voelen.

Een kopje koffie drinken, een gesprekje in de supermarkt of samen de hond uitlaten. Zomaar een kaartje sturen of iemand helpen bij het koken of tuinieren. Een simpele ’Hoe gaat het met je?’ kan al veel voor iemand betekenen. Ook via een telefoontje of kaart vanaf je vakantieadres. Benieuwd naar wat je zelf kunt betekenen voor een ander? Check de pagina ‘Dit kunt u doen’.

Meer kans op eenzaamheid

Afgelopen jaar konden mensen door corona beperkt bij elkaar op bezoek. Nu kan dat weer. Toch verwachten alleenwonende 65-plussers deze zomer minder bezoek van familie en vrienden dan andere zomers. “In juli en augustus verloopt het leven anders dan normaal. Mensen gaan op vakantie en veel dagactiviteiten liggen stil. Hierdoor kan het aantal sociale contacten afnemen,” zegt Eric Schoenmakers, onderzoeker bij Fontys Hogescholen en gespecialiseerd in het onderwerp eenzaamheid. “Ook verandert ons leefritme in de zomer. Veel ouderen hebben een vaste structuur in de week, die hen afleidt van eventuele eenzaamheid. Als deze structuur wegvalt, neemt de kans op eenzaamheid toe.”

Activiteiten in de buurt

Minister Hugo de Jonge trapte de zomercampagne van het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ af met een bezoek aan Kunstmuseum Den Haag. Het Kunstmuseum organiseert voor het eerst een zomerschool voor ouderen in de buurt. Op diverse plekken in ons land zijn vergelijkbare initiatieven. Zo kunnen mensen zich aansluiten bij groepswandelingen of samen buiten sporten. Veel mensen en organisaties zetten zich op allerlei manieren in om eenzaamheid te verminderen. Op eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven staan de activiteiten bij jou in de buurt.

Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport