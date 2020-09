Meer tweedehands vrachtvoertuigen online verkocht

Het kopen van een tweedehands auto via Marktplaats is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Wat minder mensen weten is dat ook vrachtvoertuigen vandaag de dag tweedehands via internet worden verhandeld.

Er was een tijd dat alleen autohandelaren gebruikte voertuigen verkochten. Inmiddels hebben online marktplaatsen die taak bijna volledig overgenomen. Ben je op zoek naar een gebruikte auto? Gewoon even struinen op Marktplaats. Of wil je juist van je auto af? Ook daar is een speciale website voor. De afgelopen periode kochten we zelfs massaal tweedehands. Gebruikte auto’s, motoren en campers vlogen door de coronacrisis als warme broodjes over de toonbank.

Tweedehands vrachtvoertuigen

Over de aanschaf van tweedehands vrachtvoertuigen hoor je daarentegen weinig, maar ook dat gebeurt inmiddels volop via het internet. Partijen als transportbedrijven, landbouwbedrijven of zelfstandige vrachtwagenchauffeurs kunnen tegenwoordig hun gebruikte voertuigen aanbieden en aanschaffen via online marktplaatsen als Truck1. Daar vind je tweedehands vrachtvoertuigen uit heel Europa, waaronder touringbussen, bouwmachines, tractoren of bijvoorbeeld vrachtwagens Volvo. Vrijwel alle voertuigen die onder het zware verkeer vallen zijn er te vinden.

Direct contact

Het voordeel van een online marktplaats is dat je direct contact hebt met de koper of verkoper van het voertuig. Er is dan geen sprake van tussenhandel. Je kunt dus direct je vragen stellen aan de verkopende partij. Zo kan het gebeuren dat je een deal al binnen een paar dagen af kunt ronden. Een vrachtwagen die al in Nederland is, kan namelijk direct de weg op nadat het kenteken is overgeschreven. En bovendien worden de aangeboden voertuigen vaak voorzien van een recent keurrapport, zodat je een miskoop kunt voorkomen.

Snel weer de weg op

Wie snel een nieuw bedrijfsvoertuig nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er een is verongelukt of anderszins onverhoopt defect is geraakt, kan tegenwoordig dus heel gemakkelijk online zoeken naar een goede vervanging. Dat kan bij diverse partijen. De website van Truck1 telt op dit moment enkele duizenden voertuigen uit onder andere Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje. En iedere dag verschijnen er tal van nieuwe advertenties online van voertuigen die nog vele kilometers kunnen maken.

Foto: ABeijeman/Pixabay