Mercedes-Benz Sprinter blijft populair als bestelwagen

GRONINGEN – De Sprinter occasion van Mercedes-Benz is al vele jaren een veel geziene bedrijfswagen in Nederland en Europa. Bedrijven lijken graag gebruik te maken van het voertuig dat eind vorig jaar een flinke update kreeg.

De Mercedes Sprinter bus is de grootste bedrijfswagen van het automerk Mercedes. Dankzij de strakke vormgeving is de bus een rijdend visitekaartje voor ieder bedrijf. De Sprinter staat bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid en ook de nieuwe generatie Sprinters voldoen aan deze kenmerken. Vanaf half september van vorig jaar heeft het voertuig een forse update gekregen en is de bestelbus leverbaar met een nieuwe motor, nieuwe transmissie én een nieuwe vierwielaandrijving.

2,0-liter dieselmotor

Bij de nieuwe versie van de Sprinter is er een belangrijke functie weggelegd voor de 2,0-liter OM 654 dieselmotor, die reeds bekend is uit het personenwagengamma. Tot dusver was de Mercedes-Benz Sprinter met dieselmotor enkel en alleen verkrijgbaar voor de gesloten bestelbus en de chassis cabine met een achterwielaandrijving. Maar het van oorsprong Duitse automerk biedt de motor nu aan als enige motor voor alle versies van de Sprinter, dus ook voor de nieuwe versie met vierwielaandrijving. De verbrandingsmotor voldoet eveneens aan de normen voor Euro 6d en Euro VI-E.

Vermogensniveaus

De 2,0-liter dieselverbrandingsmotor is in de nieuwe versie van de Sprinter occasion door Mercedes gecombineerd met de 9G-TRONIC automaat. Deze is in plaats gekomen van de 7G-TRONIC PLUS. De handgeschakelde 6-versnellingsbak blijft overigens ongewijzigd leverbaar. Bovendien kan de nieuwe motor inmiddels in een maximum aantal van vier vermogensniveaus worden besteld, namelijk met 84 kW en 114 pk, 110 kW en 150 pk, 125 kW en 170 pk én met 140 kW en 190 pk (afhankelijk van de gekozen opbouw- en aandrijfversie).

Automatische deuren

Daarnaast is de Sprinter van Mercedes-Benz ondertussen leverbaar geworden met de zogenoemde Speed Delivery Door. Deze dubbele automatische klapdeur bevindt zich aan de bijrijderszijde en kan (optioneel) de traditionele schuifdeur vervangen. Volgens Mercedes ontlast deze Speed Delivery Door de bestuurder en bespaart het hem of haar eveneens tijd, aangezien men de Sprinter kan verlaten met een pakket in de hand zonder iets aan te hoeven raken. Want de deur sluit immers automatisch.

Vierwielaandrijving

Het laatste, maar zeker niet minder belangrijke, nieuwe technische kenmerk van de vernieuwde Sprinter 4×4 is de vierwielaandrijving met een zogenoemd torque on demand-systeem. Door deze vorm van aandrijving wordt het motorkoppel verdeeld over de voor- en achteras en daarmee vervangt dit het inschakelbare systeem van de voorgaande versies. Al met een al een behoorlijke update die de Mercedes-Benz Sprinter occasion mogelijk nog vele jaren een populaire bedrijfswagen laat zijn.

Foto: Jordan Irving/Unsplash