Met deze 4 tips organiseer je een gezellig tuinfeest

GRONINGEN – De warme dagen beginnen er weer aan te komen, wat betekent dat we weer vaker buiten kunnen zitten. De lente is voor veel mensen toch een fijne periode; het zonnetje schijnt en we zitten daardoor vaak beter in ons vel. Bovendien is het extra gezellig, omdat we door de langere avonden meer buitenactiviteiten kunnen doen. Veel mensen geven dan ook graag een tuinfeest. Het is enorm gezellig om met vrienden, familie en collega’s samen te komen en er een onvergetelijke middag of avond van te maken. Lijkt het jou ook leuk om dit jaar een tuinfeest te geven? In dit artikel lees je een aantal tips om een leuk feest te kunnen organiseren.

1. Een artiest boeken

Muziek en entertainment zijn twee hele belangrijke factoren in het organiseren van een echt knalfeest. Muziek creëert sfeer, wat het feest goed op gang zal brengen én houden. Een artiest boeken kan daarom erg interessant zijn. Afhankelijk van de gasten, kun je een artiest kiezen die een specifiek genre zingt, maar je zou ook kunnen kiezen voor iemand of een band die juist allerlei verschillende nummers kan spelen. Wellicht wil je zelfs een dj huren die de leukste hitjes kan draaien.

2. Zorg voor leuke decoratie

De decoratie kan enorm veel betekenen voor de sfeer van het feest. Een voorbeeld hiervan is kerstverlichting, wat direct meer warmte creëert. Maar ook de glazen waarin je drankjes serveert, kun je decoreren. Gebruik bijvoorbeeld leuke cocktailglazen en plaats hier een parasolletje in of een suikerrandje rondom de rand. Bij decoratie kun je ook denken aan slingers, ballonnen, planten en bloemen. Het is simpelweg de aankleding van de locatie en het zorgen van leuke accessoires wat een feest net dat beetje extra kan geven.

3. Zorg voor beschutting

De lente in Nederland kan soms nogal wisselvallig zijn. Het is daarom een goed idee om te kijken naar een beschut gedeelte, mocht het onverwachts gaan regenen. Echter koelt het in de avonden soms ook flink af, dus dan kan zo’n beschutting ook fijn zijn om wind tegen te houden. Kijk bijvoorbeeld naar een leuke partytent. Deze kun je vervolgens ook weer voorzien van decoratie en sfeerverlichting, zodat het aansluit bij de gezelligheid van het feest.

4. Kies een thema

Iets dat een feest helemaal af kan maken, is door er een themafeest van te maken. Denk bijvoorbeeld aan Hollywood, casino, de jaren ’80 of een fout feest. Bij het failliete Silly Farm in Finsterwolde kon je tot voorkort de meest foute verkleedkleding krijgen. Het is namelijk erg leuk als iedereen in het thema verkleed komt en je kunt de decoratie dan ook goed hierop laten aansluiten. Wat voor (thema)feest ga jij organiseren?

Foto: Alexas_Fotos/Pixabay