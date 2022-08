Met deze tips laat je jouw doffe wijnglazen weer glanzen

GRONINGEN – Wijnliefhebbers met een vaatwasser herkennen dit ongetwijfeld: doffe wijnglazen. Hoe wordt dit veroorzaakt en voorkom je dit?

Een vaatwasser is enorm handig om te hebben. Het scheelt veel tijd en werk. Je zet alles erin, doet er een tablet in en zet hem aan. Na een paar uurtjes kun je alles eruit halen en het is weer als nieuw! Maar bij wijnglazen is er wel een enkel nadeel: deze kunnen na verloop van tijd dof beginnen te worden. De wijnglazen zijn dan niet meer zo glanzend als wanneer je ze kocht. Je ziet dan bijvoorbeeld nog vingerafdrukken, strepen, vlekken of kalkaanslag van de vaatwasser. Hoe kun je dit nou het beste voorkomen of bestrijden? In dit artikel lees je hier alles over.

Oorzaken doffe wijnglazen

Er zijn doorgaans twee oorzaken van doffe wijnglazen door de vaatwasser, namelijk kalkaanslag of glascorrosie. Wanneer je een beetje witte azijn op een vaatdoek doet en hiermee over het glas wrijft, zie je of de aanslag blijft zitten of niet. Als deze blijft zitten, komt de dofheid door glascorrosie. Als de aanslag wel weggaat door het azijn, komt het door kalkaanslag.

Verwijderen van aanslag door glascorrosie

Glascorrosie is een reactie die in de vaatwasser ontstaat door hitte en chemicaliën van de vaatwastabletten. Het is vaak niet mogelijk om deze aanslag volledig weg te krijgen. Je kunt echter wel proberen om water te mengen met een beetje tandpasta of zuiveringszout. Met een doek en dit mengsel poets je vervolgens de glazen op. Daarna spoel je het glas om en droog je het af met een schone theedoek. Dit proces kun je eventueel herhalen.

Verwijderen van aanslag door kalkaanslag

Mochten jouw wijnglazen gewoon schoon worden nadat je er met een doek met azijn overheen hebt gewreven, dan is er sprake van kalkaanslag. Zoals je waarschijnlijk al in de gaten hebt, kun je deze soort aanslag verwijderen door warm water te mengen met wat witte azijn. Je kunt dit met de hand doen. Maar om meerdere glazen tegelijk schoon te krijgen, kun je ook de gootsteen vullen met warm water en witte azijn. Je zet wijnglazen dan een kwartiertje volledig onder water en weg is de aanslag!

Wijnglazen van kristal

Naast wijnglazen van glas, hebben sommige mensen ook wijnglazen van kristal in huis. Voor het verwijderen van aanslag op kristallen wijnglazen geldt echter een andere werkwijze. Het is aan te raden om kristal sowieso niet in de vaatwasser te doen, maar deze producten met de hand af te wassen. Gebruik hiervoor lauwwarm water en een beetje soda en je zult zien dat de aanslag niet beklijft of verwijderd. Let wel dat je geen schuurspons of borstel gebruikt, maar een lichte en zachte doek.

