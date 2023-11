Met je eigen auto op autorally door heel Europa? Het kan!

GRONINGEN – Stel je voor: sierlijke wegen, adembenemende landschappen en een gemeenschap van gelijkgestemde autoliefhebbers die zich verenigen om de liefde voor prachtige bolides te vieren. Dit is waar Erwin Nandpersad met FancyCarTours (FTC) voor staat. Hij bouwde een online community waarmee hij gepassioneerd auto evenementen organiseert. En niet alleen voor de adrenaline-junkie die op zoek is naar een autorally, maar ook juist voor de levensgenieter die de perfecte combinatie van sportief rijden, heerlijk eten en fantastische landschappen zoekt.

Tijdens de coronaperiode bleek het een gouden greep: autorally’s door het mooie Zuid-Limburgse landschap. Maar ook vandaag de dag is de online community van FancyCarTours nog altijd springlevend. Nandpersad organiseert met zijn community auto evenementen die veel meer zijn dan alleen een rit. Het zijn totaalervaringen waarbij de liefde voor auto’s wordt gecombineerd met de schoonheid van de natuur en het plezier van samenzijn met gelijkgestemde mensen. Of het nu gaat om een opwindende autorally of een meerdaagse roadtrip door Europa, elk evenement belooft een onvergetelijke ervaring te zijn.

Bij FCT draait alles namelijk om het creëren van een ontspannen en genotvolle sfeer voor de deelnemers, zo valt te lezen op de website. Het zijn niet alleen liefhebbers van mooie auto’s, maar ook levensgenieters die houden van culinaire ervaringen en adembenemende, natuurlijke landschappen. Het draait dus niet alleen om snelheid, maar om het genieten van het leven onder het motto ‘Enjoy Life’. FCT richt zich dan ook op mensen die het leven positief benaderen en een passie delen voor auto’s.

Deze levensgenieters komen samen tijdens de auto evenementen, zoals de speciale Kersteditie op zondag 10 december in het zuiden van Limburg. Deze tour biedt niet alleen drie mooie routes langs pittoreske locaties, maar omvat ook stops op unieke plekken met hapjes en drankjes, het toeren met andere sportauto’s voor een echte beleving, een professionele organisatie en zelfs een aftermovie om de herinneringen vast te leggen. Het belooft naast een volle maag voor een grote portie gezelligheid te gaan zorgen.

Genieten van het rijden

Het draait bij FCT dus niet alleen om sportief toeren, maar ook om het genieten van prachtige omgevingen en een grote portie gezelligheid. En hoewel er lekker sportief gereden wordt, staat veiligheid en respect voor andere weggebruikers voorop. Er wordt vooraf daarom zorgvuldig gecontroleerd op de route en deelnemers worden aangemoedigd om te genieten van het rijden, de omgeving en het gezelschap.

Kortom, FCT is niet alleen een online community voor autoliefhebbers, maar een reis naar avontuur, vriendschap en het vieren van het leven op de meest prachtige wegen van Europa. En er staan een behoorlijk aantal events op de agenda. Dus sluit je ook aan met jouw eigen auto en beleef een wereld vol met mooie evenementen, autorally’s en onvergetelijke roadtrips met gelijkgestemde mensen die net zoveel van het leven genieten als jij.

Foto: FancyCarTours