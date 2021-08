Naar de Verenigde Staten in coronatijd, kan dat met ESTA?

GRONINGEN – Je wilt vanuit Nederland op zakenreis of vakantie naar Amerika, lukt dat in coronatijd? En heb je daarbij voldoende aan een zogeheten ESTA?

De coronamaatregelen hebben wereldwijd veel gevolgen op allerlei gebieden in ons leven. Ook voor het reizen naar het buitenland gelden nu veel striktere regels dan voorheen om het coronavirus in te dammen. En naast dat de maatregelen op elk moment kunnen worden aangescherpt, hanteren landen los van elkaar ook nog eens andere eisen. Zo kunnen de inwoners van het ene land bijvoorbeeld wél naar een bepaald land afreizen, terwijl inwoners uit het andere land op hetzelfde moment kunnen worden geweerd. Hoe zit dat dan precies in ons geval? Kunnen wij als Nederlanders bijvoorbeeld nog naar de Verenigde Staten op zakenreis of vakantie?

Reizen naar Amerika

Wie vandaag de dag naar Amerika wil afreizen heeft in ieder geval een ESTA nodig, oftewel een Electronic System for Travel Authorisation. Zo’n ESTA is na goedkeuring maar liefst twee jaar geldig en zodoende kunnen er dus meerdere toeristische en zakelijke reizen mee worden gemaakt. Bovendien kan men met een ESTA 90 dagen onafgebroken in de Verenigde Staten verblijven. Wie langer wenst te blijven óf er wil gaan wonen, werken of studeren heeft een visum nodig. Maar voor een vakantie of zakenreis volstaat een ESTA. En ondanks de coronapandemie worden er nog altijd ESTA-aanvragen goedgekeurd. Maar toch staat de beschikking over een ESTA in deze tijd niet automatisch gelijk aan het kunnen toetreden tot Amerika.

Tijdelijk inreisverbod

De Amerikaanse overheid heeft -net als andere landen- verschillende maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van deze regels is dat er een (tijdelijk) inreisverbod geldt voor reizigers die afkomstig zijn uit een door de overheid aangemerkt risicovol gebied óf voor reizigers die de afgelopen 14 dagen in een risicogebied zijn geweest. Dit verbod geldt tevens voor personen die in het bezit zijn een goedgekeurde ESTA. Op het moment van schrijven is Nederland zo’n risicogebied en daarom zijn zowel zakenreizen als toeristische reizen naar de Verenigde Staten niet toegestaan.

Uitzonderingen

Een uitzondering geldt momenteel voor Amerikaanse staatsburgers, ingezetenen die een permanente geldige verblijfsvergunning hebben (de zogenaamde green card holders) en in bepaalde gevallen hun directe familieleden, diplomaten of stafleden van internationale organisaties. Ook studenten die aan een Amerikaanse instelling gaan studeren kunnen mogelijk zeer beperkt inreizen. Maar zoals gezegd kunnen de regels op ieder moment wijzigen. Kijk voor de meest actuele stand van zaken dus altijd op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of neem contact op met de reisorganisatie.

Foto: Sammy-Williams/Pixabay