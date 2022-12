‘Narcisme komt steeds meer onder jongeren voor’

GRONINGEN – In het afgelopen decennium is narcisme een meer wijdverbreid probleem geworden in westerse landen. Studies hebben aangetoond dat narcisme vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Het verschijnt ook op verschillende manieren.

Alain is als hulpverlener en ervaringsdeskundige werkzaam bij de maatschappelijke organisatie Narcismewijzer.nl Hij geeft aan dat narcisten vaak erg goed zijn in het manipuleren van mensen. Ze doen dit door dingen te zeggen om mensen zich speciaal te laten voelen. Ze kunnen ook doen alsof ze iemand anders zijn, met behulp van stembuigingen en gezichtsuitdrukkingen. Ze willen misschien ook worden gezien als een krachtige autoriteitsfiguur. Ze zullen tot een kleinste niveau gaan om hun reputatie intact te houden. Deze mensen zijn niet gemakkelijk in de omgang.

Verschillende studies hebben aangetoond dat het narcisme toeneemt bij de jongere generatie. Eén studie van 34.653 volwassenen werd gepubliceerd in het Journal of Clinical Psychiatry. De auteurs concludeerden dat narcisme een ernstige medische aandoening is. Het kan ook worden verergerd door zwaar gebruik van sociale media. Het is belangrijk om de processen te kennen die leiden tot narcisme, omdat deze informatie kan helpen bij interventie -inspanningen.

Een andere studie, deze een meta-analyse van narcisme-scores, werd gepubliceerd in het Journal of Personality. Onderzoekers ontdekten dat vrouwen lager scoorden op de test dan mannen. Bovendien kwam narcisme vaker voor bij Spaanse mannen en vrouwen. Deze studie werd ondersteund door een vervolgstudie die een verdere toename van het narcisme bij studenten liet zien.

Groeiend narcisme onder jongeren

Alain geeft ons verschillende redenen waarom aantal jongeren met een narcistische persoonlijkheidsstoornis onder jongeren toeneemt. Een mogelijke reden is dat jongeren steeds meer blootgesteld worden aan sociale media en digitale technologieën, wat kan leiden tot een verhoogd zelfbewustzijn en een groter focus op het uiterlijk en het imago. Ook kan het toenemend individualisme in onze maatschappij een rol spelen, waarbij jongeren steeds meer op zoek zijn naar eigen succes en erkenning en minder geïnteresseerd zijn in het welzijn van anderen. Ten slotte kan ook de opvoeding en de omgeving van jongeren een rol spelen, waarbij bijvoorbeeld overmatige lof en beloning voor eigen prestaties kan leiden tot verhoogd narcisme.

