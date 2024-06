Nieuwe hondenwinkel BABOO: ‘Laten we beter voor onze honden zorgen’

GRONINGEN – Nederland is een nieuwe online hondenspeciaalzaak rijker: BABOO. De winkel is gespecialiseerd in producten die het welzijn en de gezondheid van honden ondersteunen. Oprichter Liza Bergman is gedreven om, samen met een internationale beweging van dierenartsen en hondenexperts, de wereld voor honden te verbeteren.

Kwaliteit van hondenvoer onder de loep

Liza Bergman: “Er is veel mis met hondenvoer anno 2024. Veel voerproducten zijn ongezond en van slechte kwaliteit en voerfabrikanten zijn niet verplicht om de exacte ingrediënten te vermelden. Dit gebrek aan transparantie leidt tot ernstige en veelvoorkomende gezondheidsproblemen bij honden, zoals allergieën, chronische huid- en vachtproblemen, jeukklachten, maag- en darmproblemen, gebitsproblemen, obesitas en zelfs kanker.”

Persoonlijke ervaring met Lucky

Bergman deelt graag haar persoonlijke ervaring met haar adoptiehond Lucky, die door slechte voeding en medicatie gezondheidsklachten ontwikkelde. “Lucky kreeg allerlei vage gezondheidsklachten en werd gediagnosticeerd met voedingsallergie en atopie. Dankzij holistische diergeneeskunde, goede voeding en voedingssupplementen is Lucky nu van de medicatie af en gezonder dan ooit. Zijn herstel heeft mij geïnspireerd om BABOO te starten en andere honden en hondenliefhebbers te helpen.”

Kritiek op huidige verzorgingsstandaard

Bergman luidt de noodklok over de dalende levensverwachting van honden. “Vroeger werden honden gemiddeld 14-16 jaar, tegenwoordig slechts 10-12 jaar. Deze daling wordt bevestigd door verschillende dierenartsen wereldwijd en medische bronnen. We moeten ons serieus afvragen wat we verkeerd doen.”

Oplossingen en missie van BABOO

Volgens Bergman ligt een groot deel van de oplossing in betere voeding en betere verzorging. “We geven onze honden teveel ongezond hondenvoer en te weinig variatie, we gebruiken teveel giftige producten, we over-vaccineren en geven onnodige medicatie zoals ontwormingsmiddelen zonder diagnose. BABOO wil bijdragen aan een hogere verzorgingsstandaard voor honden, zodat ze een langer, gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden.”

Holistische aanpak

Bergman benadrukt het belang van een holistische benadering in de zorg voor honden. “Ik heb veel geleerd van holistische dierenartsen uit Amerika en wereldwijd. Met deze kennis wil ik anderen helpen om hun honden op een natuurlijke en effectieve manier te verzorgen.”

Oproep tot actie

Bergman roept hondenliefhebbers op om bewuster om te gaan met de verzorging van hun honden. “Onze honden verdienen het allerbeste. Laten we samen werken aan een betere toekomst voor onze honden.”

Foto: Liza Bergman/BABOO