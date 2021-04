‘Noodzaak van veilig werken door corona versterkt’

GRONINGEN – In veel sectoren gaat het werk ondanks de coronacrisis gewoon door. Daarom is het ook nu tijdens de coronapandemie erg belangrijk om veilig te werken en een VCA-certificaat te kunnen halen.

Elk ongeval is er een teveel, maar toch blijft het aantal ongevallen in de bouwsector in Nederland fors. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat vier procent van de werknemers in de sector nijverheid en energie, waar ook de bouw onderdeel van is, door één of meerdere bedrijfsongevallen lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft opgelopen. En daarbij zijn de bijna-ongevallen en de niet-gemelde ongelukken nog niet meegeteld.

Wat is VCA?

Veilig kunnen werken is een vereiste voor werknemer en werkgever. Juist tijdens de coronacrisis blijft dat onverminderd belangrijk. En om veilig te kunnen werken zijn er speciale trainingen en cursussen die werknemers aan het denken zetten over veiligheid op de werkvloer. Een van de bekendste veiligheidsopleidingen is de VCA-cursus. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers, in beheer bij de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

Veilig werken

VCA is een veelgebruikte methode om te kunnen voldoen aan de Arbowet. Volgens deze wet moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers goede instructies krijgen en dus veilig kunnen werken. Wie een VCA-cursus volgt krijgt een certificaat en kan aan de hand daarvan aantonen dat hij de cursus succesvol heeft afgerond. Een certificaat is wettelijk gezien niet verplicht, maar wordt vandaag de dag wel vaak verplicht gesteld door werkgevers en opdrachtgevers.

Coronaregels

Omdat het werk in veel branches, zoals de bouw, tijdens corona gewoon doorgaat, is veiligheid op de werkvloer nog belangrijker geworden. Want naast de algemeen bekende veiligheidsregels zijn nu ook de coronamaatregelen van toepassing. Hoe handhaaf je bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand? Hoe serveer je de lunch en drankjes, hoe wordt het lokaal of de kantine gelucht en hoe worden de verschillende ruimtes schoongemaakt?

VCA-cursus Groningen

Wie een VCA-diploma wil halen, heeft keuze uit verschillende type trainingen. De twee bekendste zijn B-VCA en de VOL-VCA. Welke training je moet volgen hangt af van je beroep. Uitvoerende medewerkers kunnen het beste de algemene VCA-basistraining volgen en voor operationeel leidinggevenden en zzp’ers is er de cursus VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden). Beide VCA Groningen-trainingen worden, in verschillende talen, onder andere gegeven in Zuidbroek.

