Oh chips, mijn sleutels liggen nog binnen!

GRONINGEN – Ken je dat? Dat je de voordeur dicht trekt en je ineens realiseert dat je sleutels nog binnen op tafel liggen. Je kunt je wel voor je kop slaan in zo’n geval! Soms heb je geluk en heeft je partner of kind zijn/haar sleutels bij zich. Of je hebt een sleutel bij de buren liggen. Maar wat als dat niet het geval is? En als er ook nergens ramen openstaan en ook de achterdeur op slot is, misschien wel op de knip zelfs…

Flipperen zonder flipperkast

Natuurlijk kun je proberen de deur zelf te openen. Het ligt er een beetje aan wat voor slot je op de deur hebt, maar sommige sloten zijn te openen door te ‘flipperen’. Dat lukt vooral bij voordeuren. Vaak trekken mensen gewoon de voordeur dicht en draaien ‘m niet op slot. Dan is het in veel gevallen mogelijk om de deur te openen door te flipperen met een plastic kaartje, zoals bijvoorbeeld een bankpasje. Het is een beproefde methode voor insluipers en inbrekers. Het verdient dus altijd de voorkeur om de voordeur op slot te draaien. Ook als je gaat slapen of héél even een boodschapje gaat doen.

Hoe werkt flipperen?

Ook de slotenmaker past de flippermethode toe als iemand zijn hulp inroept wanneer hij/zij zich heeft buitengesloten. Het werkt dus alleen als de deur niet op slot is gedraaid. Logisch ook, want als je de deur op slot hebt gedraaid, heb je de sleutels in je hand… Het buigbare plastic plaatje wordt tussen de deur en het kozijn geschoven en richting de dagschoot (het sluitmechanisme) bewogen. Met een beetje wrikken kan de dagschoot naar binnen worden geduwd, waardoor de deur opent.

Bankpasje gesloopt

Slotenmakers hebben er speciale ‘flipperkaartjes’ voor. De gemiddelde Nederlander natuurlijk niet. Toch proberen veel mensen in eerste instantie zelf te flipperen. Vaak lukt het niet, want het vereist wel enige behendigheid. In veel gevallen wordt dan een bankpas gebruikt, die na de flipperpoging onbruikbaar is geworden voor pinnen doordat het pasje beschadigd is. Dan is de deur nog niet open én moet er een nieuw pasje worden aangevraagd. Niet prettig.

Buitengesloten? Dit kun je doen!

Behalve dat je jezelf fopt door de deur dicht te trekken terwijl je sleutels nog binnen liggen, kan het ook zijn dat de deur door de wind dicht waait of dat een van de kinderen de deur onverhoeds dicht trekt. Als je dan geen sleutel bij buren, familie of vrienden hebt liggen, dan kun je een paar dingen doen:

een raampje intikken (en dat is al lastig bij het dubbel glas van tegenwoordig en bovendien kostbaar)

de deur forceren (brengt de nodige schade en dus kosten met zich mee)

inbreken in je eigen huis door een raam te forceren (ook dat brengt schade en dus kosten met zich mee).

Of… vind een betrouwbare vakman

Een slotenmaker heeft in zo’n geval je deur zo open. Natuurlijk betaal je iets voor zijn dienst, maar dat is heel veel minder dan wat je kwijt zou zijn aan een nieuwe ruit of het repareren van een deur, kozijn én mogelijk het plaatsen van een nieuw slot. Maar hoe kom je aan een betrouwbare slotenmaker? Simpel, via het landelijke platform Slotenprobleem Kwijt vind je meteen een slotenmaker die bij jou in de buurt actief is. Hij is door het platform nauwkeurig gescreend op vakkundigheid, ervaring, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Jouw lokale slotenmaker is zo bij je en helpt je snel, goed en tegen een keurig tarief van je slotenprobleem af. En dat is wat je wilt als je buiten staat met je handen in het haar.

Foto: 33lockman/Pixabay