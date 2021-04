Ondanks corona toch bij uitvaart dankzij uitvaartfotografie

GRONINGEN – Vanwege de coronamaatregelen mogen er op dit moment maar 50 personen bij een uitvaart aanwezig zijn. Uitvaartfotografie biedt uitkomst.

Vandaag de dag worden de begrafenissen en crematies door de coronamaatregelen noodgedwongen klein gehouden. Vanwege deze regels om het coronavirus covid-19 onder de duim te krijgen, mogen er maximaal slechts vijftig personen bij een uitvaart aanwezig zijn. Daardoor kunnen niet alle nabestaanden, vrienden en familie allemaal live bij een uitvaart aanwezig zijn. Daarom is het juist nu veelbetekenend om dit op beeld vast te laten leggen door een professionele uitvaartfotograaf.

Wat doet een uitvaartfotograaf?

Een uitvaartfotograaf maakt foto’s van het afscheid tijdens de begrafenis of crematie van een dierbare. Daarbij moet je niet alleen denken aan puur een aantal foto’s. Een goede uitvaartfotograaf maakt namelijk een beeldverslag dat een compleet verhaal vertelt rondom het afscheid. Een professionele uitvaartfotograaf (her)kent namelijk de momenten die later van betekenis kunnen zijn. Uitvaartfotografie is dan ook meer dan alleen het maken van foto’s tijdens een uitvaart.

Professionele uitvaartfotografie

Professionele uitvaartfotografie vertelt een verhaal aan de hand van verschillende momenten. De dag van de uitvaart zelf is meestal het meest intense moment van afscheid, maar daarnaast is bijvoorbeeld ook de herinneringsbijeenkomst een mooi moment om op beeld te laten vastleggen voor later. Of denk aan de dagen vooraf aan de uitvaart, waarop familie en vrienden doorgaans bij elkaar komen op informele momenten. Dit soort momenten verworden pas later tot dierbare herinneringen als men dit bijvoorbeeld terugziet op de uitvaartfoto’s.

Uitvaartfotografie gaat dan ook niet zozeer om het vastleggen van verdriet op foto’s, maar eerder om het vangen van het samenzijn, de vriendschap, liefde en troost. Een plaatje vertelt meer dan duizend woorden en in het geval van uitvaartfotografie gaat dit ook zeker op. Op uitvaartfoto’s is te zien hoe men verdriet deelt en elkaar steunt. Dat zijn momenten van verbinding, van kwetsbaar en intiem zijn, maar tegelijkertijd ook momenten die enorm veel kracht uitstralen.

Rouwverwerking

Een groot voordeel van uitvaartfotografie is dat je een herinnering vastlegt die je anders misschien niet had gehad. De foto’s hebben voor nabestaanden de meeste waarde wanneer zij in een album zijn gebundeld. Op die manier kun je makkelijk en op een mooie manier het hele verhaal zien. Afscheid nemen is namelijk een proces. En dat proces gaat ook na de uitvaart nog door. Uitvaartfotografie helpt daarom ook bij de rouwverwerking van een dierbare.

Foto: Pavel Danilyuk/Pexels