Onderscheid je van de concurrent met een relatiegeschenk

GRONINGEN – Als bedrijf kan het soms moeilijk zijn om je te onderscheiden van de concurrent. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen jouw bedrijf onthouden? Hoe zorg je dat klanten terug blijven komen, of jouw bedrijf aanbevelen aan anderen? Het antwoord: middels een relatiegeschenk! Een relatiegeschenk is een klein presentje dat je mee kunt nemen voor de klant wanneer je deze een bezoek brengt, of wanneer de klant jou bezoekt.

Doordat je een presentje meegeeft aan een (potentiële) klant, zal hij of zij jouw bedrijf sneller onthouden. Al helemaal wanneer je de naam van jouw bedrijf op het relatiegeschenk vermeldt. De klant zal het presentje waarschijnlijk meenemen naar kantoor, waardoor de medewerkers steeds opnieuw in aanraking komen met de naam van jouw bedrijf. Het is een klein gebaar om een presentje mee te geven, maar het kan een groot effect hebben. En vaak is het ook nog eens aftrekbaar!

Wat zijn leuke relatiegeschenken?

Wellicht vraag je je af; wat zijn dan leuke presentjes om te geven aan mijn klanten? Je kunt ervoor kiezen om een geschenk te geven dat past bij jouw bedrijf, maar je kunt ook gaan voor een product waarvan je weet dat (vrijwel) iedereen het gebruikt. Het is al helemaal leuk als je een uniek presentje geeft waar mensen niet snel aan zullen denken. Dan zullen klanten jou niet alleen sneller onthouden omdat je een presentje hebt meegegeven, maar ook omdat het een bijzonder geschenk was.

Schrijfgerei

Een eerste idee voor een relatiegeschenk is om schrijfgerei aan de klant te geven met de naam en het logo van jouw bedrijf erop. Denk maar zo: iedereen kan een pen, potlood of notitieboek gebruiken, het komt altijd wel van pas. Waarschijnlijk heb je zelf een verzameling van pennen en notitieboekjes van allemaal verschillende merken of bedrijven die je dagelijks gebruikt. Zo kom je onbewust best vaak in aanraking met deze bedrijven en/of merken.

Koffiemokken

Een ander product dat mensen vrijwel dagelijks gebruiken is een koffiemok. Je kunt koffiemokken bedrukken met het logo van jouw bedrijf. En daarnaast kun je nog een leuke quote of een foto toevoegen. Wanneer mensen de ochtend beginnen met een kopje koffie, zullen ze aan het begin van de dag al in aanraking komen met jouw bedrijf. Onbewust gaan ze jouw logo onthouden en zullen ze jouw bedrijf sneller herkennen en benoemen.

Iets lekkers

Het is natuurlijk ook leuk om iets lekkers mee te geven aan klanten. Denk aan een chocoladereep, een doosje bonbons of een verpakking met koekjes. Het lastige aan het meegeven van iets lekkers is wel dat je niet weet of iedereen het lust. Het zou zonde zijn als iemand geen chocolade lust, of er zelfs allergisch voor is. Dan zullen ze het product waarschijnlijk weggooien of -geven, waardoor ze minder snel jouw bedrijf zullen herinneren. Probeer je dus te verdiepen in je klant voordat je iets geeft, net als je zou doen bij een cadeau voor een vriend(in) of familielid.

Foto: iiapromogifts/Pixabay