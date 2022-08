Ongeveer 2 miljoen Nederlanders bezitten cryptomunten

GRONINGEN – Ongeveer 2 miljoen Nederlanders zijn in het bezit van een of meerdere cryptomunten. Dat blijkt uit de Cryptovaluta Monitor, een groot onderzoek van marktonderzoeksbureau Multiscope onder meer dan 4.000 Nederlanders.

Hoewel de crypto koers na een flinke val nog geen duidelijke richting heeft gekozen, zijn cryptomunten de laatste tijd enorm in populariteit toegenomen. In totaal hebben 1,9 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder een of meerdere crypto’s in bezit. Dat komt neer op maar liefst één op de zeven Nederlanders. Het merendeel van hen (63 procent) koopt cryptomunten met geld van de betaalrekening. In de meeste gevallen gaat het om Bitcoin.

Hoge pieken, diepe dalen

De marktonderzoeker meldt dat er in vergelijking met de vorige peiling uit 2018 ruim 1 miljoen nieuwe crypto-bezitters bijgekomen zijn. Dat is niet geheel verwonderlijk aangezien de crypto koers de afgelopen jaren een enorme stijging omhoog heeft gemaakt. Maar hoge pieken kennen diepe dalen, zo ook in de crypto-wereld. Sinds dit jaar is de koers flink in elkaar gezakt, waarbij dalingen van 70 procent of meer geen uitzonderingen zijn.

Inkomen en opleiding

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 70 procent van de bezitters van cryptomunten man is en dat cryptobezitters over het algemeen tussen de 18 en 34 jaar oud zijn. Uit de groep respondenten bleken de meesten hoger beroepsonderwijs of universiteit te hebben gevolgd en hebben zij een gemiddeld bruto-inkomen van tussen de 3.500 en 5.500 euro per maand. Hoe zij hun geld investeren in cryptomunten verschilt per leeftijdscategorie.

Salaris en spaargeld

Meer dan de helft van de crypto-bezitters koopt cryptomunten via de betaalrekening (63 procent). Twee op de vijf personen (41 procent) investeert in crypto met een deel van hun spaargeld en 2 procent heeft geld geleend om cryptomunten te kopen. Van de mensen tussen de 35 en 49 jaar gebruikt 46 procent vaker hun spaargeld, net als vrouwen (49 procent). Hoe ouder de cryptobezitter, des te vaker deze dus spaargeld gebruiken om cryptovaluta te kopen.

Bitcoin meest populair

Bitcoin is verreweg de meest populaire cryptomunt in Nederland. Circa 9 procent van alle Nederlanders boven de 18 heeft deze munt in zijn of haar bezit. Dat komt neer op meer dan 1,2 miljoen Bitcoin hodlers. Op de tweede plek staat Ethereum (6 procent), gevolgd door Cardano (5 procent), Ripple (3 procent) en Dogecoin (3 procent). In het onderzoek van Multiscope zijn 4.071 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd, representatief voor de Nederlandse bevolking.

Foto: WebLab24_Siti_Web/Pixabay