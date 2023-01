Ontdek de voordelen van solar tuinverlichting

GRONINGEN – Buitenlampen op zonne-energie worden ook wel solar tuinverlichting genoemd. Het zijn LED-lampen die werken zonder dat ze daar stroom voor nodig hebben. De lampen zijn namelijk voorzien van een of meerdere kleine zonnepanelen. Het licht dat dit paneel overdag opvangt, wordt omgezet in energie. Hierdoor zal de lamp in het donker gaan branden. Dit gebeurt geheel automatisch door middel van een sensor of tijdslimiet. Ideaal dus!

Bespaar energie

Met de stijgende energieprijzen zijn buitenlampen op zonne-energie een enorm handige toepassing. Je bent namelijk geen kosten kwijt aan de energie die nodig is om de solar tuinverlichting te laten branden. Binnen de tuinverlichting op zonne-energie zijn er allerlei mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor meerdere lampen die je in de grond kunt plaatsen langs het wandelpad. Daarnaast is het een optie om lampen tussen het groen te plaatsen. Wil je jouw tuin een gezellige en warme sfeer geven? Dan is een lichtsnoer buiten ook erg interessant. Je kunt de lichtsnoer bijvoorbeeld aan de schutting hangen, maar ook aan of onder de overkapping.

Bewegingssensor of tijdslimiet

Wist je dat het zelfs met zonne-verlichting mogelijk is om energie te besparen? Het is bijvoorbeeld zonde wanneer de lampen aangaan in het donker, terwijl er niemand thuis is. Er zijn hier verschillende oplossingen voor, mocht je hier geïnteresseerd in zijn. Ten eerste heb je verlichting met een bewegingssensor. Hierbij zal de verlichting alleen aangaan als je er langs loopt. Dit is erg handig wanneer je bijvoorbeeld even snel iets in de kliko wil doen. Ten tweede heb je verlichting met een tijdslimiet. Hierbij kun je instellen tussen welke tijden of voor hoe lang de verlichting aan blijft. Op deze manier zal de verlichting alleen aangaan wanneer je er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Creëer sfeer met buitenlampen

Naast dat buitenlampen op zonne-energie zorgen voor meer zicht in de tuin, geven ze ook veel meer sfeer. Solar tuinverlichting is er namelijk in allerlei soorten, kleuren en modellen. Zoals eerder besproken, is het mogelijk om een lichtsnoer buiten op zonne-energie in de tuin te plaatsen. Daarnaast zijn er nog allerlei andere opties, zoals wandlampen, decoratieve lampen of sfeerlampen. Als je graag buiten zit, misschien in een serre of onder een overkapping, is het leuk om deze aan te kleden met verlichting om meer sfeer en warmte te creëren. Voor lampen op zonne-energie is het natuurlijk wel van belang dat ze overdag op kunnen laden in de zon.

