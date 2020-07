Op vakantie? Doe een PCR test voor een Non-Covid verklaring

De zomervakantie is volop aan de gang, maar wie een tropische zomer wil beleven moet toch echt naar het buitenland. Gelukkig is het reisbeleid sinds 1 juli voor een groot deel van de landen binnen de Europese Unie versoepeld. En ook een aantal landen buiten Europa stellen hun grenzen weer open voor vakantiegangers. Ieder land bepaalt zelf de voorwaarden voor toelating van internationale reizigers en daarbij wordt steeds vaker een Non-Covid19 verklaring verplicht gesteld. Met deze verklaring toon je namelijk aan dat je niet besmet bent met het coronavirus. Via PCRtest.nl kun je in drie simpele stappen een PCRtest aanvragen voor zo’n verklaring.

Coronatest aanvragen

Voor het ontvangen van een Non-Covid19 verklaring moet je een coronatest doen. Zo’n RT-PCR test duurt slechts 3 tot 5 minuten en kan op verschillende locaties in Groningen. Je maakt digitaal een afspraak bij een testlocatie in de buurt op de door jouw gewenste datum. Vervolgens ontvang je een bevestiging per e-mail en kun je op de afgesproken dag op elk moment terecht bij de gekozen testlocatie. Je ontvangt de uitslag van de test de volgende dag per e-mail. Vergeet niet om de afspraakbevestiging mee te nemen en let erop dat sommige landen een verklaring vereisen die niet ouder is dan 48-72 uur. Plan je afspraak dus zorgvuldig in. In sommige gevallen wordt de test vergoed: wordt mijn PCRtest vergoed door mijn verzekering?

Over de RT-PCR test

De coronatest wordt afgenomen met een wattenstaafje door de neus en keel of met behulp van mondspoeling. Het testmateriaal wordt vervolgens in een laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus. Ben je negatief getest? Dan betekent dit dat je géén drager bent van het coronavirus en ontvang je binnen een dag een Non-Covid-19 verklaring. Een positieve uitslag betekent dat je wél drager bent van het virus. In dat geval ontvang je geen reisverklaring en wordt de uitslag gemeld bij de GGD. Het is ook mogelijk om een antistoffentest te doen. In dat geval wordt er bloed afgenomen via de arm of vinger om aan te tonen of er antistoffen tegen het coronavirus zijn aangemaakt. Alle tests die worden aangeboden zijn goedgekeurd door het RIVM.

Non-Covid19 verklaring

Een Non-Covid19 verklaring is op het moment van schrijven verplicht voor de volgende landen: Aruba, Azerbeidzjan, Azoren, Bonaire, Brazilië, Cambodja, China, Curaçao, Cyprus, Dubai, Ethiopië, Gabon, Indonesië, Laos, Madeira, Marokko, Sri Lanka en Thailand. Het kan voorkomen dat jouw vakantiebestemming niet in dit rijtje staat. Voor zover bekend is een Non-Covid19 verklaring dan niet verplicht gesteld voor internationale reizigers. Wil je voor die bestemming toch graag een test laten afnemen omdat je werkgever of touroperator dit verplicht stelt? Of wil je op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken? Neem dan contact op via contact@pcrtest.nl of +31 (0)85 3031 280.

Foto: fernandozhiminaicela/Pixabay