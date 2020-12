Opmerkelijk nieuws: Piloot laat beslag leggen op vliegtuig

GRONINGEN – Een piloot uit Zoetermeer heeft onlangs voor een nogal ongewone inbeslagname gezorgd. Hij liet een vliegtuig in beslag leggen van zijn voormalige werkgever. Dat meldt Omroep West op haar website.

René van den Boom (62) werkte meer dan veertig jaar als piloot en is momenteel actief als examinator en instructeur. In deze functie leidt hij nieuwe piloten op en verzorgt hij zogenoemde shakedown flights om piloten en vliegpersoneel te laten wennen aan een nieuw type vliegtuig. Van den Boom had voor dit werk een contract met de Cypriotische luchtvaartmaatschappij TUS Airways, maar tegen het eind van zijn overeenkomst werd hij opeens niet meer uitbetaald. In totaal had de piloot nog een bedrag van 40.000 euro tegoed.

Vliegtuig aan de ketting

Van den Boom besloot actie te ondernemen en schakelde daarom een incassobureau uit Den Haag in voor dagvaarding van zijn voormalige werkgever. En na toestemming van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Maastricht heeft dat incassobureau beslag gelegd op een vliegtuig van TUS Airways dat gestationeerd stond op Maastricht Aachen Airport. Er bleek namelijk een specifieke wet te zijn die regelt dat er beslag gelegd kan worden op een buitenlands vliegtuig. En de rechter in Maastricht vond dat beslag meer dan terecht.

Opmerkelijk

De inbeslagname van het vliegtuig is opmerkelijk te noemen omdat het iets is dat vrijwel nooit voorkomt. Maar omdat TUS Airways geen Nederlandse luchtvaartmaatschappij is, kon er geen faillissement worden aangevraagd. Daarom werd er als alternatief beslag gelegd op het vliegtuig. “Het beslag zorgt ervoor dat het vliegtuig het luchtruim niet meer in mag en dat het niet meer verkocht kan worden”, legt advocaat Joost Konings uit.

Corona-excuus?

Konings verwachtte dat TUS Airways niet lang zal wachten om met een betaling over de brug te komen. En dat bleek te kloppen. Enkele maanden nadat het toestel op het vliegveld aan de ketting werd gelegd, werd Van den Boom in november van dit jaar dan toch betaald. En dat gebeurde ondanks de coronamaatregelen die inmiddels een sterke invloed hebben op de luchtvaartsector. TUS Airways kon corona echter niet als excuus gebruiken, omdat de vordering reeds uit 2018 dateert.

Foto: Porapak Apichodilok/Pexels