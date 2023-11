Outdoorontspanning dicht bij huis? Zo vul je dat in

GRONINGEN – Zoek je een leuke invulling om je vrije tijd ontspannen door te brengen? Als je een uitstapje buiten de deur plant, vraagt dat vaak een hoop voorbereiding. Het kost je bovendien reistijd die ten koste gaat van het vermaak. Een oplossing is om de outdoorontspanning dicht bij huis te zoeken. Dat kan zelfs in je eigen tuin zijn.

Zomers vermaak voor de kinderen

Op een warme zomerdag hebben kinderen meestal weinig nodig om zich te vermaken. De verleiding is echter groot om een hele dag binnen achter een spelcomputer te zitten of op een smartphone te kijken. Om dat te voorkomen zorg je voor voldoende afleiding. Dit doe je bijvoorbeeld door een zwembad in de tuin te zetten. Het verkoelende water komt goed van pas en daarbij beleven ze ook nog eens veel plezier aan het speelgoed dat je erbij kunt aanschaffen. Denk aan duikspelletjes of een opblaasbaar doel. De zwembaden zijn in verschillende vormen en maten verkrijgbaar, dus er is ongetwijfeld een model dat in je tuin past.

Tuininrichting met een luxe accent

Zwembaden zijn niet alleen bedoeld voor kinderen. Met een eigen zwembad geef je een luxe accent aan je tuininrichting. Zeker als je voor opblaasbare jacuzzi’s kiest. Deze baden hebben alles wat je van een bubbelbad mag verwachten. Het water is verwarmd en je zit er comfortabel in. Dit maakt dit type zwembad ook geschikt om in het voorjaar of het najaar te gebruiken. Als je het bad niet gebruikt, dek je het water af met een isolerend afdekzeil.

Maak een apart hoekje in de tuin waar je in alle rust van de jacuzzi geniet. De kunststofbaden maak je eenvoudig leeg en zijn desgewenst aan het einde van het seizoen gemakkelijk op te bergen.

Ontspannen genieten begint met goed onderhoud

Het water van het zwembad in je tuin houd je op verschillende manieren schoon, waardoor je het niet hoeft te verversen. Er zijn speciale pompen die het water in beweging houden en filteren. Bij een jacuzzi zijn deze pompen vaak onderdeel van het bad. Bij gewone zwembaden kun je zelf een filterpomp installeren.

Om bladeren of graspieten uit het water te halen, gebruik je een schepnet. Door het zwembad goed en regelmatig te onderhouden, heb je altijd een bad met schoon water tot je beschikking en kun je daar op elk gewenst moment van genieten.

Foto: Adheesha Paranagama/Unsplash